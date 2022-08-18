Кому из женщин нужно стать на военный учет до 1 октября: объяснение

До 1 октября женщины, чьи специальности подпадают под перечень военнообязанных, должны встать на военный учет.

Специальность женщин, подпадающих под военный учет, будет определяться дипломом.

Об этом сообщил народный депутат, член Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский на брифинге.

Он напомнил, что еще до полномасштабной агрессии 24 февраля Главнокомандующий ВСУ издал приказ о расширении перечня таких военно-учетных или других специальностей женщин, необходимых для безопасности и обороны, которые должны стать на военный учет.

Он отметил, что это касается женщин, имеющих медицинские специальности, связанные со сферами питания, средствами связи, информационными технологиями, химические и т.д.

"В феврале этот вопрос был актуализирован. Сейчас речь идет о том, чтобы довести эту процедуру до логического завершения. Список был несколько расширен… Это работники медицинской сферы, работники сферы питания, технологи пищевой продукции для ВСУ, это женщины, связанные со средствами связи, информативными технологиями, агро или химической продукцией и другие профессии, необходимые для ВСУ», – сказал нардеп.

Вениславский уточнил, что военный учет касается женщин, получивших профессиональное образование по специальной специальности.

"Женщины, которые получили профессиональное образование по соответствующей специальности. То есть это не те, которые работают не по специальности, а имеющие соответствующий документ, подтверждающий их уровень квалификации", — пояснил Вениславский.

Отметим, что на 18 августа в перечне Министерства обороны Украины семь основных профессий и 14 специальностей, обязывающих женщин стать на военный учет.

Как сообщалось, Федор Вениславский рассказал, будет ли наказание для женщин, которые не станут на военный учет до 1 октября.

Напомним, в Генштабе объяснили, как будет проходить военный учет для женщин в Украине.

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