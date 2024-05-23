Кому из женщин нужно стать на военный учет: объяснение ТЦК

С 18 мая все военнообязанные женщины в возрасте 18-60 лет должны обновить свои учетные данные в ТЦК. Норма касается добровольной мобилизации.

Об этом сообщили в Кременчугском районном ТЦК и СП.

"Женщины-военнообязанные — в возрасте от 18 до 60 лет — должны обратиться в ТЦК и СП для получения военно-учетных документов. Присоединиться к рядам ВСУ женщины могут только по собственному желанию", — отметили в сообщении.

Отметим, что согласно закону "О воинской обязанности и военной службе", обязательному военному учету подлежат женщины, окончившие учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования, получили медицинскую или фармацевтическую специальность и пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.

Такие женщины могут быть призваны на военную службу или привлечены к выполнению работ по обеспечению обороны государства в военное время в добровольном порядке. Предполагается, что при обновлении данных направление на ВЛК выдаваться не будет.

Как сообщалось, женщин-медиков и фармацевтов больше не будут принимать на работу без "военного билета". Правительство отменило соответствующую норму.

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