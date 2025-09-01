ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Кому из женщин запрещен выезд за границу в 2025 году: полный список

Большинство украинок имеют право свободно передвигаться за пределами страны и возвращаться. Но есть категория женщин, которым не разрешено выезжать за границу во время войны

Для некоторых категорий граждан Украины установлены законодательные запреты на выезд за границу.

Об этом говорится в материале «24 канала».

Кому из женщин не разрешено покидать Украину?

Прежде всего, ограничения касаются тех, кто связан с государственной службой или военной сферой. Согласно действующему законодательству, покидать страну не могут:

  • женщины-военнослужащие, имеющие те же ограничения, что и мужчины в ВСУ;

  • сотрудницы полиции;

  • женщины, имеющие доступ к государственной тайне.

В то же время, 1 сентября Кабмин опубликовал постановление о разрешении женщинам-депутаткам местных советов пересекать границу.

Правительство рекомендовало органам местного самоуправления в трехдневный срок подать в ГНСУ обновленные списки подпадающих под действие постановления людей и в дальнейшем обновлять их.

Отметим, что раньше по закону все граждане, занимающие определенные должности органов государственной власти и местного самоуправления, могли выезжать за границу только в служебную командировку.

А 27 августа Кабмин принял решение разрешить выезд депутатам, работающим на общественных началах и не получающим зарплату за работу в органах местного самоуправления.

Напомним, что выезд запрещается тем, о ком есть решение суда — например, из-за долговых обязательств или участия в уголовном производстве.

Какие правила действуют для мужчин

Для мужчин действуют более строгие ограничения, ведь в Украине установлен призывной возраст 25-60 лет. В то же время существуют исключения. Право на выезд имеют:

  • лица с инвалидностью I–III группы;

  • многодетные родители (трое и более детей);

  • мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка;

  • опекуны тяжелобольных несовершеннолетних или недееспособных лиц;

  • военнообязанные, чьи родственники погибли на войне;

  • те, кто получил отсрочку по уходу за людьми с инвалидностью;

  • по отдельному судебному решению — опекуны недееспособных.

Также военнослужащие могут временно покидать Украину с разрешения для лечения, обучения или отдыха. А с 27 августа 2025 года официально разрешен выезд мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.

