Кому из женщин запрещен выезд за границу в 2025 году: полный список
Большинство украинок имеют право свободно передвигаться за пределами страны и возвращаться. Но есть категория женщин, которым не разрешено выезжать за границу во время войны
Для некоторых категорий граждан Украины установлены законодательные запреты на выезд за границу.
Об этом говорится в материале «24 канала».
Кому из женщин не разрешено покидать Украину?
Прежде всего, ограничения касаются тех, кто связан с государственной службой или военной сферой. Согласно действующему законодательству, покидать страну не могут:
женщины-военнослужащие, имеющие те же ограничения, что и мужчины в ВСУ;
сотрудницы полиции;
женщины, имеющие доступ к государственной тайне.
В то же время, 1 сентября Кабмин опубликовал постановление о разрешении женщинам-депутаткам местных советов пересекать границу.
Правительство рекомендовало органам местного самоуправления в трехдневный срок подать в ГНСУ обновленные списки подпадающих под действие постановления людей и в дальнейшем обновлять их.
Отметим, что раньше по закону все граждане, занимающие определенные должности органов государственной власти и местного самоуправления, могли выезжать за границу только в служебную командировку.
А 27 августа Кабмин принял решение разрешить выезд депутатам, работающим на общественных началах и не получающим зарплату за работу в органах местного самоуправления.
Напомним, что выезд запрещается тем, о ком есть решение суда — например, из-за долговых обязательств или участия в уголовном производстве.
Какие правила действуют для мужчин
Для мужчин действуют более строгие ограничения, ведь в Украине установлен призывной возраст 25-60 лет. В то же время существуют исключения. Право на выезд имеют:
лица с инвалидностью I–III группы;
многодетные родители (трое и более детей);
мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка;
опекуны тяжелобольных несовершеннолетних или недееспособных лиц;
военнообязанные, чьи родственники погибли на войне;
те, кто получил отсрочку по уходу за людьми с инвалидностью;
по отдельному судебному решению — опекуны недееспособных.
Также военнослужащие могут временно покидать Украину с разрешения для лечения, обучения или отдыха. А с 27 августа 2025 года официально разрешен выезд мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет.