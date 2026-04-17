Кому можно ездить с просроченными правами и штрафуют ли за это во время войны

Украинские водители, имеющие временные удостоверения, должны знать правила обновления документов в мирное и военное время, потому что они отличаются. Нужно ли менять просроченные водительские права во время войны — рассказываем подробнее.

Во время военного положения можно пользоваться правами, если срок действия истек уже во время полномасштабной войны. Об этом пишут Новости.N.

По стандартным условиям, действующим в мирное время, временные водительские удостоверения выдают на два года. После завершения их годности нужно в течение 10 дней обменять права на постоянные. Временные права становятся недействительными.

Если этого не сделать, водитель не имеет права управлять автомобилем. К тому же, за просроченные водительские права можно получить штраф — 3400 грн.

В военное время правила изменились. После введения военного положения в правительстве разрешили использовать просроченные водительские права, если их срок годности истек уже после 24 февраля 2022 года.

Сейчас водителей не штрафуют за права, у которых истек срок. С такими правами можно ездить до конца военного положения.

Однако сразу после отмены военного положения у водителей будет 10 дней на то, чтобы обменять документ. Иначе водителей будут ждать штрафы и другие ограничения.

В Министерстве внутренних дел Украины советуют не медлить с заменой водительских документов. Их лучше обновить сразу, чтобы потом не столкнуться с огромными очередями и загруженностью сервисов.

Обновить водительские права можно в электронном кабинете водителя, в приложении «Дія» или в сервисном центре МВД. В сервисный центр МВД нужно записаться заранее.

Первые временные водительские права в Украине выдают на два года. После этого периода их меняют на постоянные. В случае если водитель за первые два года не совершил серьезных правонарушений (или не более двух административных правонарушений), права выдадут без повторных экзаменов.

После «испытательного» двухлетнего срока водители могут получить постоянные права на 30 лет.

Обменять права, срок действия которых истекает, можно только после того, как они станут недействительными. Раньше этого сделать нельзя.

У тех, кого лишили водительских прав во время двухлетнего периода, нет возможности обновить права. Им придется заново сдавать теоретический и практический экзамены и получать двухлетние права.

Для замены прав необходимо подготовить следующий пакет документов:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

имеющееся временное удостоверение водителя;

медицинская справка о пригодности к управлению транспортным средством (необязательна во время военного положения);

квитанция об оплате административных услуг.

Тем водителям, которые подают документы онлайн, фото в водительском удостоверении менять не будут. В случае личной подачи документов водителю сделают новое фото.

Обмен водительских прав в 2026 году стоит 608 гривен.

