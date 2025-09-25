Кому не будут выключать свет и воду за долги: правительство готовит решение

Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба

Реклама

Кабинет Министров готовит решение о моратории на отключение электроэнергии и водоснабжения для должников, проживающих в общинах вблизи фронта.

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба во время поездки в Днепропетровскую область, передает «Громадське радіо».

В регионе обсуждали подготовку региона к зиме, стабильность энергосистемы и организацию эвакуации из опасных населенных пунктов.

Реклама

«Для общин, которые ежедневно страдают от обстрелов, стабильное прохождение отопительного сезона — это вопрос выживания. Мы работаем над решениями, которые гарантируют людям доступ к свету и теплу даже в самых сложных условиях», — подчеркнул Кулеба.

Кроме того, правительство разрабатывает механизм компенсации тарифной разницы для теплокоммунэнерго, чтобы предприятия вовремя приступили к отопительному сезону и смогли работать без перебоев.

По словам министра, в Украине уже введено в эксплуатацию 190 когенерационных установок и 134 блочно-модульных котельных общей мощностью около 700 МВт. К зиме подготовлено более 129 тысяч домов и социальных объектов, уровень готовности превышает 90%.

Отдельно Кулеба акцентировал на эвакуации: с начала лета из прифронтовых регионов уехало около 100 тысяч человек, среди них более 11 тысяч детей. Для переселенцев работают транзитные пункты в Павлограде и Волосском, где предоставляют продукты, медицинскую помощь и консультации.

Реклама

Напомним, ранее речь шла о том, как экономить на свете в октябре и платить втрое меньше. Сэкономить на коммуналке, особенно на свете, вполне реально

Тарифы на электроэнергию являются одной из самых больших статей расходов для многих семей в Украине. В то же время, бытовые потребители продолжают платить 4,32 грн за каждый киловатт-час, и эта цена останется неизменной в течение октября.