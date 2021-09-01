Кому необходимо делать прививки от коронавируса — инфекционист Голубовская рассказала

По словам врача Ольги Голубовской, около 40% украинцев уже имеют иммунитет к коронавирусной инфекции.

Коронавирус, как и иммунитет к нему, — малоизученные. Поэтому особенно людям, которые есть в группе риска трудно перенести COVID-19, стоит прививаться.

Такое мнение высказала в интервью Med.Oboz заслуженный врач Украины, профессор, заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Ольга Голубовская.

"Вакцинация от коронавируса однозначно нужна людям, которые не имеют иммунитета к этому заболеванию, особенно группам риска. Основная общемировая проблема сегодня заключается в том, что как сам вирус, так и естественный и поствакцинальный иммунитет — малоизученные. Поэтому в этом вопросе рационально исходить из общих закономерностей развития инфекционного процесса и извечного принципа медицины — "не навреди", — сказала инфекционист.

По словам врача, вероятно, половина населения Украины уже сталкивалась с вирусом, а около 40% граждан, согласно проведенным недавно исследованиям, уже имеют иммунитет. В одних он выработался после болезни, а в других — в результате вакцинации двумя дозами.

Необходимо ли вводить третью дозу вакцины всем, а не только людям с ослабленным иммунитетом, сегодня позиция в этом вопросе неоднозначна, говорит Ольга Голубовская.

"Например, CDC (Центр контроля и профилактики заболеваний США — Ред.) одобрил ее введение, а специалисты Всемирной организации здравоохранения считают это решение преждевременным", — отметила врач.

Напомним, в Центре контроля и профилактики заболеваний США (CDC) недавно заявили, что в результате распространения штамма "Дельта" эффективность вакцин против коронавирусной болезни снизилась до 66%. Речь идет о РНК-вакцинах производства компаний Pfizer и Moderna.

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