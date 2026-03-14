Кому нужно оцифровать трудовые книжки в марте — времени осталось мало

В Украине продолжается оцифровка трудовых книжек. Работодатели и работники имеют время до 10 июня 2026 для выполнения этого обязательства.

Однако существуют категории украинцев, чьи документы следует оцифровать в первую очередь — до конца марта.

По информации ПФУ, приоритетность предоставляется сведениям о трудовой деятельности лиц:

которым до выхода на пенсию по возрасту осталось два и менее лет

за период до 1 июля 2000 года

рабочих, у которых с марта начинается отпуск по уходу за ребенком, приостановка действия трудового договора или длительный (свыше месяца) неоплачиваемый отпуск

Почему важно оцифровать трудовую книжку и какие будут последствия, если этого не сделать

Электронная трудовая книжка становится основным инструментом защиты данных от потери или уничтожения, а в случае правовых споров она будет иметь приоритет над бумажным носителем.

Особенно важно оцифровать сведения о стаже, приобретенном до 1 января 2004 года. Юристы отмечают, что данные о стаже, приобретенном после этой даты, уже автоматически внесены в реестры на основании отчетов работодателей.

Своевременный переход на ЭТК позволяет избежать бюрократических ошибок и обеспечивает автоматическое назначение пенсии в будущем.