Кому нужно подать документы в ТЦК до 20 июня: иначе можно получить штраф почти 60 тысяч

Кому нужно подать документы в ТЦК до 20 июня / © Pixabay

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Украинские предприятия должны подать документы в ТЦК, в противном случае могут получить существенные штрафы. За игнорирование требований подачи документов можно получить штраф до 59,5 тысяч гривен.

О том, кому следует подать документы в ТЦК, напоминает закон о мобилизационной подготовке.

Кому нужно подать документы в ТЦК до 20 июня

Украинским предприятиям напомнили о необходимости подавать в территориальные центры комплектования информацию об имеющемся транспорте и технике. За невыполнение этого требования бизнесу грозят штрафы до 59,5 тысячи гривен.

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Во время военного положения предприятия, учреждения и организации должны дважды в год отчитываться перед ТЦК о транспортных средствах и технике, состоящих у них на учете. Такое требование описано в законе «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и постановлении КМУ №1921.

Подавать эту информацию нужно до 20 июня и до 20 декабря ежегодно, пока идет война.

Руководители предприятий должны предоставлять данные о транспорте, его техническом состоянии, а также работниках, которые им управляют.

Для водного транспорта действуют отдельные формы отчетности.

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Подавать информацию обязаны даже те компании, у которых нет автомобилей или другой техники. В этом случае необходимо подать нулевой отчет, который подтверждает отсутствие транспорта.

За непредоставление этих сведений в ТЦК предприятия могут привлечь к административной ответственности по статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

После изменений в законодательстве суммы штрафов существенно выросли. Во время военного положения должностным лицам грозит штраф от 34 тысяч до 59,5 тысячи гривен.

Компаниям советуют не откладывать и подать необходимые документы в установленные сроки.

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Мобилизация в Украине — последние новости:

Напомним, в Украине существенно обновили правила бронирования работников и подходы к мобилизации. Согласно новым правилам, действующие статусы критичности предприятий будут действовать не дольше 1 сентября 2026 года, а до 1 июля компании проверят на соответствие обновленным критериям.

С сентября начнет действовать новый зарплатный порог для бронирования (25 941 грн — в большинстве регионов и 21 618 грн — для прифронтовых территорий, что не касается государственных и коммунальных учреждений). Бронировать работников-совместителей можно только на одном месте работы, а для ФЛП возможность бронирования до сих пор отсутствует.

В случае несоответствия критериям или превышения квот, предприятие может потерять статус критически важного, однако на время проверок действующие статусы и брони сохраняются.

Кроме этого, летом ожидается рост зарплат военных: от 30 тысяч гривен для тыловых должностей и от 250 до 400 тысяч гривен для пехотинцев на передовой, для которых также будут введены специальные контракты в рамках двухэтапной реформы армии.

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Минобороны Украины готовит механизмы установления четких сроков военной службы, которые планируется внедрить в ближайшие месяцы. По словам нардепа Николая Княжицкого, министр обороны на закрытой встрече с парламентариями представил концепцию, согласно которой в условиях продолжительной войны военные будут обязаны служить примерно 5 лет (с расчетом от 2014 года), после чего предусмотрены механизмы увольнения.

В качестве альтернативы хотят ввести двухлетние контракты с гарантированной демобилизацией и временным пребыванием в резерве по израильской модели.

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