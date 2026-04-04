Кому прекратят выплаты пенсий по инвалидности с 1 апреля: полный перечень категорий

Пенсия

Реклама

Получение пенсии по инвалидности не всегда гарантирует ее бессрочную выплату. Существуют условия и нюансы, по которым начисления могут прекратить.

Кому перестанут выплачивать пенсию по инвалидности?

В Пенсионном фонде объяснили, что пенсия по инвалидности назначается на определенный период, поэтому после его завершения начисление автоматически прекращается, если статус не подтвержден повторно.

Поэтому здесь ключевым фактором является своевременное прохождение повторного обзора. Последние изменения в системе оценивания состояния здоровья, внедренные с участием Министерства здравоохранения Украины, предполагают новый подход к определению повседневного функционирования личности.

Реклама

В этой связи часть людей, которым инвалидность была установлена ранее, должны пройти повторную оценку, в противном случае их выплаты могут быть остановлены.

В частности, обязательный пересмотр касался:

мужчин в возрасте от 25 до 60 лет со второй или третьей группой инвалидности, которые должны были пройти пересмотр в 2022-2024 годах, но не сделали этого. Для них был определен отдельный период для прохождения оценки.

в то же время для других категорий лиц крайний срок повторного осмотра продлен до 1 апреля 2026 года.

Кому не могут отменить пенсию по инвалидности?

Важно, что эти требования не универсальны. Они не применяются к лицам с бессрочно установленной инвалидностью, тем, кому статус назначен уже после обновления системы, а также к военнослужащим и представителям гражданской защиты.

Отдельные исключения предусмотрены и для людей, которые находятся на временно оккупированных территориях, в зонах боевых действий или имеют тяжелые нарушения функций организма.

Реклама

Кроме этого, следует учитывать и социальные аспекты. У лиц с инвалидностью нет автоматических льгот на оплату коммунальных услуг, однако могут оформить жилищную субсидию по общим правилам.

В случае прекращения выплат важно не тянуть с обращением. Рекомендуется обратиться в органы Пенсионного фонда Украины, чтобы уточнить причину остановки начислений и возобновить выплаты при наличии оснований.

Кому еще могут перестать выплачивать пенсию?

В Украине начисления пенсии могут временно остановить по разным причинам. Самые распространенные из них сейчас — отсутствие каких-либо операций на пенсионном счете в течение длительного времени или непрохождение обязательной физической идентификации получателя.

Чтобы возобновить выплаты, необходимо подтвердить свое лицо и подать заявление. Это можно сделать несколькими способами: лично обратившись в органы Пенсионного фонда Украины, через онлайн-сервисы или с помощью видеоидентификации.

После прохождения проверки начисление пенсии возобновляется.

Пенсия 2026 в Украине — последние новости

Раньше мы писали о том, кто может уйти на пенсию в 50 лет и какие документы нужно для этого собрать. В Украине предусмотрено право на досрочный уход на пенсию для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью с детства.

Напомним, что украинцы могут получать пенсию либо через банки, либо через отделение почтовой связи. Все больше пенсионеров выбирают банки и получение денег на карты. Денежные средства на банковские счета засчитываются не позднее следующего банковского дня после финансирования. Пенсионер может получить выплаты в любом отделении своего банка, а также в сеть банкоматов разных банков.