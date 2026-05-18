Кому придется идти в ТЦК: в Минобороны назвали три категории, у которых может не сработать автопродление отсрочки
В Министерстве обороны Украины запустили автоматическое обновление документов через государственные реестры для 22 категорий граждан.
В Украине кардинально упростили процедуру продления отсрочок от мобилизации. Теперь более 90% военнообязанных, имеющих на это законные основания, освобождены от необходимости снова собирать бумажные справки, писать заявления и лично посещать ТЦК.
Об этом говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
Как работает новенькая система?
Процесс полностью цифровизирован. Система самостоятельно осуществляет проверку оснований посредством взаимодействия с другими государственными реестрами. Как только статус подтверждается, обновленная отсрочка автоматически появляется в электронном военно-учетном документе военнообязанного.
В настоящее время такой механизм автоматического подтверждения уже успешно запущен для 22 категорий отсрочок.
Почему автопродление может не сработать: зоны риска
Несмотря на высокую автоматизацию, в Министерстве обороны предупреждают, что иногда система не может самостоятельно верифицировать данные. Это связано с отсутствием или устаревшей информацией в профильных реестрах.
Чаще технические сбои или отказы в автоматическом продлении фиксируют в следующих категориях:
граждане, имеющие отца или мать с инвалидностью I или II группы;
лица, осуществляющие постоянный уход за тяжелобольным членом семьи;
многодетные родители (воспитывающие троих и более детей).
Что делать, чтобы отсрочка продлилась без проблем?
Чтобы избежать неприятных сюрпризов, военнообязанным советуют заранее проверить актуальность своих данных в соответствующих реестрах (например, ЗАГС или базы данных Минсоцполитики). Все документы о родственных связях, статусе инвалидности родителей или рождении детей должны быть официально внесены в электронные базы.
Если же автоматическое продление в электронном документе не произошло, гражданам придется действовать по стандартной процедуре: обратиться в ТЦК и СП или воспользоваться доступными цифровыми инструментами для ручного обновления статуса и предоставления подтверждающих документов.
Отметим, что в мае 2026 года мужчины с инвалидностью могут лишиться отсрочки и быть мобилизованы в случае несвоевременного обновления данных в «Резерв+», признания годными на перекомиссии или по собственному желанию.
Напомним, в Украине случаются ситуации, когда граждан после посещения ТЦК снова обнаруживают в базах розыска во время полицейских проверок. Это может быть связано с несвоевременным внесением данных, незавершенным оформлением документов или повторной повесткой.