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- Украина
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Кому придется сменить паспорт-книжечку на ID-карту: 5 обязательных случаев
В Миграционной службе рассказали, когда паспорт-книжечку обязательно менять на ID-карту.
В Украине нет законодательного требования об обязательной массовой замене паспортов гражданина Украины образца 1994 года (синих книжечек) новыми пластиковыми ID-картами.
Однако Государственная миграционная служба Украины (ГМС) выделяет пять конкретных категорий обстоятельств, при которых замена старого паспорта биометрическим является вынужденной.
Законодательство предусматривает обмен паспорта гражданина Украины образца 1994 года на ID-карту по желанию владельца.
Согласно правилам ГМС, заменить книжечку придется в следующих случаях:
Изменение персональных данных: Самый распространенный случай — смена фамилии после бракосочетания или расторжения брака, а также смена имени или отчества.
Непригодность документа: Если паспорт имеет значительные физические повреждения, изношенный, страницы разорваны, разрисованы или залиты жидкостью или если записи и штампы стали нечитаемыми.
Потеря или похищение: При потере паспорта-книжечки новый документ выдается исключительно в форме пластиковой ID-карты.
Обнаружение ошибок: Если в записях (фамилии, имени, дате или месте рождения), сделанных в бумажном паспорте, обнаружены неточности или ошибки.
Кроме того, паспорт-книжечка обменивается на ID-карту, если владелец не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет.
Если же ваш паспорт-книжечка находится в нормальном состоянии, а фотографии за достижения 25 или 45 лет были вклеены вовремя — документ абсолютно законен, и принудительно заставить вас обменять его на ID-карту никто не имеет права.
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