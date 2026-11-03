Валентина Молодая

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Автомобиль частной скорой помощи, фигурировавший во время столкновений в Петропавловской Борщаговке Киевской области, связан с мужем фактической организаторки Валентины Молодой.

Об этом говорится в расследовании hromadske.

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Как выяснили журналисты, автомобилем владеет 50-летний Олег Молодой — мужчина 49-летней Валентины Молодой. Именно эта женщина находилась на месте протестов в форме медика, становилась на колени перед военными, вела трансляции в TikTok и общалась с представителями медиа.

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По информации издания, девять лет указанный автомобиль официально зарегистрирован на Михаила К. из Львовщины. Во время телефонного разговора он объяснил журналистам, что продал машину по генеральному поручению Молодому Олегу Ивановичу. Последний тогда представлялся военным. Но новый владелец не перерегистрировал официально авто, подтвердившееся предыдущему хозяину.

За информацией YouControl Олег Молодой является учредителем, руководителем или представителем по меньшей мере восьми обществ и общественных организаций. В частности, ему принадлежит 25% компании «Клиника геронтологии, эстетической и пластической, реконструктивной хирургии „МОЛОДА-Я“». Он также является соучредителем общественной организации «Международная ассоциация врачей-инъекционистов в области эстетической медицины».

Журналисты пытались получить комментарий от Олега Молодого, однако он отказался говорить о ситуации.

Что известно о машине скорой помощи

На автомобиле сохранилось брендирование клиники «Мед-престиж». Эта компания была зарегистрирована в Николаеве, а ее владельцем является Михаил Фурман.

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Он пояснил, что транспортные средства, которыми пользовалась компания, не были ее собственностью — их арендовали у разных людей. Часть машин продали, а одну в начале полномасштабного вторжения передали военным. Сейчас компания фактически не работает, хотя ее юридически не ликвидировали.

Сама Валентина Молодая заявила журналистам, что приобрела автомобиль в 2023 году, когда открыла собственную клинику. При этом старое брендирование на транспорте не убрали.

По словам женщины, врачи ее частной клиники, специализирующейся на пластической и реконструктивной хирургии, имеют необходимые лицензии для перевозки людей из военного пункта дислокации в больницу. Она также утверждала, что могла доставить пациентов в медучреждение, где работают ее врачи.

«Получилось так, что [транспортировали] в государственную [больницу], но я могла забрать к себе, к своим врачам», — заявила Валентина Молодая.

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Что известно о скандале на Петропавловской Борщаговке

Напомним, вчера, 2 ноября, в местных Telegram-каналах начали распространять сообщения о якобы 40 человек, удерживаемых в подвале частного дома на Петропавловской Борщаговке. Также появлялись утверждения о тяжелом состоянии людей внутри и об охраняемых их вооруженных лицах.

Впоследствии стало известно, что конфликт произошел у частного дома, где предварительно находились военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины. Информацию о погибших или травмированных Нацгвардия в комментарии СМИ опровергла.

Командующий Нагвардии генерал Пивненко подтвердил, что мужчины на Петропавловской Борщаговке военные в СЗЧ из Нацгвардии.

Также он показал этих военных на видео и заверил, что к военнослужащим не применялось никаких противоправных действий.

Впоследствии на место конфликта даже приехал глава ОП Кирилл Буданов.

Когда протесты утихли, издание «Следство.Инфо» разоблачило «медикиню», спровоцировавшую скандал в Петропавловской Борщаговке.

Сегодня стало известно, что его задержали.

ТСН.ua собрал все, что известно об инциденте, показаниях медиков, действиях местных жителей и официальной позиции правоохранителей.

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