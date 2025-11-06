ТСН в социальных сетях

Кому следует обратиться в ЦНАП для получения отсрочки: Минобороны назвало категории

С 1 ноября можно подать заявление на отсрочку в любом удобном ЦНАПе.

Отсрочка.

Отсрочка. / © ТСН.ua

В Украине с 1 ноября вступил в силу новый порядок оформления и продления отсрочок от мобилизации. Большинство отсрочок продолжаются автоматически. Впрочем, некоторым гражданам нужно будет обратиться в ЦНАП с необходимыми документами.

Кто не сможет оформить отсрочку онлайн в Резерв+ и кому следует идти в ЦНАП, сообщили в Минобороны .

Автоматическому продлению подлежат все отсрочки, основания которых можно подтвердить в государственных реестрах или которые могут измениться со временем.

"Для тех, чей тип отсрочки не доступен в Резерв+, кто не пользуется смартфоном или имеет бумажные документы и недостаточно данных в государственных реестрах, с 1 ноября можно подать заявление на отсрочку в любом удобном ЦНАПе", - отмечают в ведомстве.

Обратиться в ЦНАП могут:

  • опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

  • женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие тяжело больного ребенка, которому не установлена инвалидность;

  • усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, патронатные воспитатели, на содержании которых находится несовершеннолетний ребенок, который к моменту усыновления был ребенком-сиротой или ребенком, лишенным родительской опеки;

  • лица, осуществляющие постоянный уход за больной женой (супругом), ребенком, своими родителями или родителями жены (супруга) (при условии, что эти родители не имеют других трудоспособных членов семьи, которые могут осуществлять уход);

  • опекун лица, признанного судом недееспособным;

  • лица, имеющие жену (супругу) с инвалидностью III группы;

  • лица, имеющие одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) с инвалидностью I или II группы.

  • члены семьи второй (или третьей) степени родства лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ним;

  • другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях;

  • педагогические работники заведений общего среднего образования, а также научные работники, не вовлеченные в образовательный процесс;

  • женщины и мужчины, чьи близкие родственники (супруг, жена, сын, дочь, отец, мать или брат или сестра) погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах во время проведения АТО, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях, или во время действия военного положения в Украине;

  • члены семей (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, брат или сестра) лиц, которым посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество и самоотверженность, проявленные во время Революции Достоинства;

  • лица, незаконно лишенные свободы в результате вооруженной агрессии против Украины;

  • военнообязанные в возрасте до 25 лет, прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу;

  • военные, освобожденные из плена.

Какие документы нужно иметь

Для продления отсрочки в ЦНАП нужно иметь паспорт, РНОКПП и пакет документов по типу отсрочки. Можно предоставить оригиналы или заверенные нотариусом копии документов. Администратор через портал "Действие" отправит эти документы в ТЦК.

В случае положительного ответа, ТЦК отправляет результат в ЦНАП. После этого работники центра проинформируют человека по телефону. При необходимости может распечатать обновленный учетный документ с отсрочкой. Документ также можно распечатать через Резерв+ или портал Действие.

Если ответ отрицательный, человек получит на электронную почту форму от ТЦК с указанием причины отказа.

Напомним, мы писали о том, кому автоматически продлят отсрочку от мобилизации в ноябре.

Заметим, в приложении для военнообязанных Резерв+ доступно уже 10 типов отсрочок, которые можно получить онлайн. Основным подтверждением отсрочки теперь электронный военно-учетный документ в приложении. Если пользователь не имеет доступа к смартфону, можно распечатать бумажную копию. Бумажные справки с мокрой печатью больше не разглашаются.

