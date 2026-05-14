Кому теперь проще получить работу в Украине: назван возраст за которым "охотятся" работодатели

Дефицит кадров, вызванный миграцией и мобилизацией, заставляет украинский бизнес активнее привлекать к работе кандидатов в возрасте 50+, а в отдельных отраслях старшие работники имеют потенциал закрыть критическую нехватку кадров.

Об этом сообщила директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк, пишет «Укринформ».

По результатам опроса 60,9 тысяч работодателей, проведенного в сентябре-октябре 2026 года, около 20 тысяч из них заявили о планах найма работников в текущем году. Из них 13290 работодателей, или 66,3%, готовы рассматривать кандидатов в возрасте даже 60+.

Больше всего работодателей, открытых к найму старших работников, зафиксировано в Киевской, Львовской, Днепропетровской и Полтавской областях.

В Государственной службе занятости отмечают, что наибольший спрос на специалистов 50+ наблюдается в перерабатывающей промышленности, образовании, здравоохранении и сфере социальной помощи, агросекторе, а также в оптовой и розничной торговле.

«Работодатели все больше ценят эмоциональную стабильность, ответственность, лояльность компании и практический опыт работников старшего возраста. Для многих сфер именно эти качества становятся критически важными в условиях кадрового дефицита», — отметила Жовтяк.

По ее словам, особо востребованными кандидаты 50+ остаются в промышленности и производстве, где требуются высококвалифицированные инженеры, технологи, электрики, слесари и операторы станков. Значительный спрос также фиксируется в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве, где критически важны опыт и знание систем.

Кроме того, старшие работники активно привлекаются в сфере образования и корпоративного наставничества для передачи профессиональной экспертизы младшим кадрам. В агросекторе пользуются спросом агрономы, механики и управленцы среднего звена, а в медицине — опытные врачи и фармацевты.

67% работодателей в Украине отмечают дефицит работников, являющийся рекордом с начала полномасштабной войны.

Помимо кадрового голода, бизнесу мешают рост цен на сырье, риски безопасности, перебои со снабжением энергией.

По данным опросов, основные причины увольнений работников в Украине: зарплата (31%), мобилизация (24%), выгорание (16%). Компании пытаются удержать работников из-за повышения зарплаты и гибкого формата работы.

НБУ прогнозирует, что зарплаты в Украине продолжат расти, а уровень безработицы будет постепенно снижаться на фоне структурных изменений на рынке труда и дефицита квалифицированных работников.

«В условиях возобновления экономической активности рынок труда потребует значительного количества работников. Высокий спрос на рабочую силу будет способствовать сокращению безработицы и будет поддерживать увеличение зарплат», — говорится в сообщении ведомства.

