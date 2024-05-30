Кому точно не нужно обновлять военно-учетные данные

Если лицо исключено из военного учета, должна быть соответствующая отметка в военном билете.

Новые правила мобилизации в Украине вступили в силу с 18 мая 2024 года. Согласно им все украинцы на военном учете должны до 16 июля обновить личные данные.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

Кому нужно обновить учетные данные

С 18 мая все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные. Требование распространяется на отсрочку или броню от мобилизации.

“Если лицо забронировано или имеет отсрочку, ему нужно прибыть уточнить свои учетные данные. Личность не направляется на медицинскую комиссию, она просто обновляет данные и все”, — объяснили в одном из региональных территориальных центров комплектования (ТЦК).

В первую очередь речь идет о предоставлении актуального номера телефона, e-mail (при наличии) и адреса проживания. Если мужчина призывного возраста не состоит на учете, нужно обратиться в ТЦК по месту жительства, встать на учет и предоставить данные.

Таким образом, уточнить данные должны:

призывники от 17 до 25 лет

военнообязанные и резервисты в возрасте от 25 до 60 лет

женщины с медицинским и фармацевтическим образованием (стоящие на военном учете)

военнообязанные, проживающие за границей

Сделать это следует до 16 июля, независимо от статуса годности к службе. Иначе грозит штраф от 17 000 гривен, который согласно новым правилам могут выписать заочно.

Уточнить данные можно, обратившись в ТЦК или Центр предоставления админуслуг, а также через мобильное приложение “Резерв+”. С помощью приложения обновить данные можно дистанционно, не простаивая в очередях. Также это удобно для проживающих за рубежом.

Кому не нужно обновлять учетные данные

Согласно закону, обновить данные должны граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет. Таким образом, требование не распространяется на:

мужчин моложе 18 лет

мужчин старше 60 лет

женщин не на военном учете

признанных непригодными по состоянию здоровья с исключением из военного учета

лиц, официально прекративших гражданство Украины.

Если лицо исключено из военного учета, должна быть соответствующая отметка в военном билете. Если отметки нет или нет учетного документа, следует обратиться за ними в ТЦК по месту жительства. Если этого не сделать, во время проверки документов могут вручить повестку на уточнение данных.

Из военного учета исключают по достижении 60-летнего возраста, по заключению военно-врачебной комиссии о непригодности и в связи с выходом из гражданства Украины.

Если лицо было исключено из учета, но данные обновлялись до 18 мая, следует уточнить их еще раз.

Нужно ли обновлять данные военнослужащим

Нет, поскольку они не состоят на военном учете. Если военнослужащий попытался обновить данные через "Резерв+" и увидел статус "В розыске", скорее всего, ТЦК не успел оцифровать данные и внести их в реестры.

Чтобы исправить ошибку, следует обратиться лично или через членов семьи в территориальный центр, предоставить необходимые документы и справку о зачислении на службу.

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