Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Кирилл Буданов / © ТСН.ua

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Среди украинцев во время войны сохраняется высокое доверие к представителям сектора обороны. В марте 2025 года они заняли первые строчки в рейтинге доверия рядом с президентом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социальных и маркетинговых исследований Socis.

Самый большой уровень доверия среди украинцев у посла в Великобритании Валерия Залужного — это 62% опрошенных. В то же время не доверяют Залужному 29,7% опрошенных.

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На второй строчке в рейтинге оказался президент Владимир Зеленский: ему доверяют 50,5% украинцев, а не доверяют президенту — 42,8%.

Третьим по уровню доверия среди украинцев стал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Ему доверяют 46,2% опрошенных, а не доверяют — 38,8%.

Опрос был проведен центром Socis 14-23 марта 2025 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное интервью (face to face). Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал) 2,6%.

Напомним, по результатам опроса Киевского международного института социологии, на конец марта Зеленскому доверяли 69% украинцев, а не доверяли — 28%.