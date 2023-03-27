Кому в Украине платят более 30 тысяч гривен без высшего образования: вакансии

Зарабатывать более 30 тысяч гривен в Украине могут специалисты рабочих специальностей без высшего образования. Самые высокие зарплаты предлагают водителям, тонировщикам авто, механикам и конструкторам мебели.

Об этом свидетельствуют вакансии на самом большом сайте по поиску работы.

Транспортные компании готовы платить до 100 тысяч гривен водителям-международникам. Водитель грузовой машины или бензовоза в Украине может зарабатывать около 50 тысяч гривен. Вакансии предлагают сети заправок и представители ритейла. В условиях трудоустройства – наличие соответствующего водительского удостоверения и опыт от одного года.

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Тонировщики авто в столице могут получать до 60 тысяч гривен в месяц. Средняя зарплата по Украине – 25 тысяч гривен. Размер вознаграждения зависит от количества клиентов. Работодатели отказываются нанимать людей без опыта. В обязанности мастера входит тонировка, укрепление и защита автостекла, растонировка и снятие пленок.

Малярам МДФ-фасадов с опытом работы по дереву предлагают около 40 тысяч гривен в месяц. Работник должен уметь работать с пульверизатором, знать технологии обработки древесины. Работодатели предлагают официальное трудоустройство.

Автомеханик может получать около 30 тысяч гривен. Опыт работы для работодателя также обязателен. Специалист должен проводить диагностику поломок и сами работы. Размер заработной платы зависит от объемов работ.

Напомним, несмотря на полномасштабную войну Киев продолжает жить — жители столицы и временно перемещенные лица активно ищут работу. Что сейчас происходит на столичном рынке труда и какие специальности популярны, выяснял сайт ТСН.ua.

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