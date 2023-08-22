Кому в Украине платят от 30 тысяч грн без опыта работы: названы вакансии

В Украине без опыта можно зарабатывать от 30 тысяч гривен. В частности, это предложения водителям, риелторам и официантам.

Об этом говорится в данных крупного кадрового портала.

Несмотря на это, плата в таких вакансиях обычно не фиксирована и зависит непосредственно от результатов работы.

Водитель

Вакансии для водителей предусматривают зарплату от 20 до 30 тыс. грн.

"Например, водитель "Новой почты" может зарабатывать до 30 тыс. грн. При этом компания уклоняется от полной уплаты налогов и фактически ищет "предпринимателя", потому что среди требований — открытый ФЛП или готовность открыть ФЛП. Готовы взять студента", — говорится в сообщении.

Риэлтор

Тем временем агентства недвижимости обещают научить новичков "с нуля". При этом риэлтор получает только процент от сделок.

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"Слабые менеджеры получают 700-1300 долларов, и если не растут – увольняем. Средние зарабатывают 1600-2400 долларов. Сумасшедшие и голодные зарабатывают неприлично много – от 3000 долларов", – говорится в объявлении.

Официант

Также рассчитывать на такую заработную плату могут официанты. Зачастую заработок зависит от чаевых, а рестораны и кафе готовы брать студентов, сотрудников без опыта.

Кредитный эксперт

Все больше набирает популярность работа с клиентами. В частности, финансовые организации предлагают выдачу кредита, коммуникацию с должниками, обзвоны и т.д. Зарплата зависит от результатов работы и, как заявляют в объявлениях, может достигать 30 тыс. грн.

Мастер в ювелирном салоне

Сотрудник на такой вакансии может зарабатывать до 35 тыс. грн в месяц. Главная задача – закреплять драгоценные камни в ювелирных изделиях.

Отметим, что в Украине резко уменьшилось количество безработных. По информации Государственной службы занятости, на 1 августа количество безработных украинцев сократилось до 112,3 тысяч против прошлогоднего показателя 296,7 тысячи.

По словам Дениса Шмыгаля, "на саперов, строителей и другие касающиеся профессии будет самый высокий запрос на рынке труда ".

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