Кому в Украине предлагают работу за 120 тыс. грн: обязательное знание украинского языка

Заработная плата в 120 тыс. грн — кому предлагают, какие требования, читайте в материале ТСН.ua
Вакансия гувернантки с месячным окладом 120 тыс. грн опубликована на одном из сайтов поиска работы.
Гувернантку с профильным образованием, а именно учителя начальных классов со знанием украинского языка, ищут для семьи, проживающей в Киеве.
В объявлении говорится, что гувернантка нужна для 7-летней девочки.
Потенциальным кандидаткам работодатель предлагает вахтенный метод работы на 1 месяц с возможными командировками в другие страны.
Требования к кандидатам:
- Опыт работы в семьях и рекомендации от прошлых работодателей.
- Педагогическое образование "учитель начальных классов" и опыт обучения современной программе начальной школы.
- Совершенное знание украинского языка.
Обязанности гувернантки:
- Индивидуальные занятия по программе начальной школы.
- Организация досуга.
- Сопровождение ребенка на дополнительные занятия.
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