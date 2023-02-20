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Кому в Украине предлагают работу за 120 тыс. грн: обязательное знание украинского языка

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Кому в Украине предлагают работу за 120 тыс. грн: обязательное знание украинского языка

Вакансия за 120 тыс грн

Заработная плата в 120 тыс. грн — кому предлагают, какие требования, читайте в материале ТСН.ua

Вакансия гувернантки с месячным окладом 120 тыс. грн опубликована на одном из сайтов поиска работы.

Гувернантку с профильным образованием, а именно учителя начальных классов со знанием украинского языка, ищут для семьи, проживающей в Киеве.

В объявлении говорится, что гувернантка нужна для 7-летней девочки.

Потенциальным кандидаткам работодатель предлагает вахтенный метод работы на 1 месяц с возможными командировками в другие страны.

Требования к кандидатам:

  • Опыт работы в семьях и рекомендации от прошлых работодателей.
  • Педагогическое образование "учитель начальных классов" и опыт обучения современной программе начальной школы.
  • Совершенное знание украинского языка.

Обязанности гувернантки:

  • Индивидуальные занятия по программе начальной школы.
  • Организация досуга.
  • Сопровождение ребенка на дополнительные занятия.

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Дата публикации
Просмотры
682
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