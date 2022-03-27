"Кому война, а кому мать родна": в Чернигове псевдоволонтер продавал гуманитарную помощь (фото)

"Кому война, а кому мать родна": в Чернигове псевдоволонтер продавал гуманитарную помощь (фото)

Представляясь волонтером, злоумышленник бесплатно получал продукты и продавал их.

В Чернигове задержан псевдоволонтер, который бесплатно получал гуманитарную помощь и продавал ее.

Об этом рассказал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Представляясь волонтером, злоумышленник бесплатно получал продукты питания. Но вместо того, чтобы раздавать продукты нуждающимся, он их реализовывал за деньги. К примеру, хлеб продавал за 35 гривен.

"Накладных на товар у псевдоволонтера, конечно, не было. А по месту его проживания, в одном из хозяйственных помещений, обнаружили целый склад гуманитарной помощи", — отметил Белошицкий.

Патрульные задержали мошенника и передали следователям.

"Пока мы даем отпор врагу, а люди вынуждены прятаться в подвалах, кто-то цинично наживается на человеческом горе", — резюмировал заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

Напомним, что в Украине активизировались мошенники, которые якобы укрепляют и заменяют окна в жилых домах. Одни вредят непосредственно гражданским, другие – ВСУ.

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