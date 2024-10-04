Кому выгодна отставка Буданова и при чем здесь Сырский – ответ эксперта

Эксперт не исключает, что увольнение Буданова может хотеть кто-то из государственного аппарата или силовых структур.

Слухи о вероятном увольнении руководителя ГУР Кирилла Буданова могли запустить его оппоненты, стремящиеся занимать этот пост.

Такое мнение высказал глава Центра политических студий "Доктрина", политический консультант Ярослав Божко в эфире "Киев 24".

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Эксперт не подтверждает, что распространение таких слухов может быть выгодно главке Сырскому, как об этом писали некоторые СМИ.

"Знаете, я не наблюдал ни разу, чтобы люди лояльные, условно говоря, медийно к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому, по военному командованию, где публично, хотя бы словом, отрицательно задели Буданова. То есть здесь не та очевидная история, где это может происходить с его стороны. Я считаю, что это история более широкая. Возможно, есть группы, которые заинтересованы в том, чтобы Буданова снять с должности главу ГУР. Это – не Сырский", – говорит Божко.

Эксперт не исключает, что увольнение Буданова может хотеть кто-нибудь из государственного аппарата или силовых структур. По его мнению, эти люди якобы могут распространять информацию о вероятном увольнении руководителя ГУР, чтобы протестировать определенный тренд или настроения, которые могут залететь в обществе.

"Сначала это пытаются ввести в широкое обсуждение, а затем в кулуарах доносить до представителей власти, что якобы недовольства (от увольнения Буданова – Ред.) не было и можно попробовать (уволить – Ред.). По желанию и на Буданова можно найти определенный уровень медийной критики", – подытожил Ярослав Божко.

Что известно о вероятном увольнении Буданова

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Умеров уволил двух заместителей руководителя ГУР Буданова. На фоне чего в Сети начали разгонять слухи об отставке самого руководителя ГУР.

Как отмечало издание "Forbes Украина" со ссылкой на собственные источники в оборонном секторе и оборонном комитете Верховной Рады писало о том, что руководитель ГУР Кирилл Буданов якобы конфликтует с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, из-за чего разведку не привлекли к проведению Курской операции.

Издание NV писало, что новым руководителем ГУР может стать 55-летний Олег Иващенко, ныне занимающий должность главы Службы внешней разведки Украины.

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БУДАНОВА ОТПРАВЛЯТ В ОТСТАВКУ?! Громкие подробности

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