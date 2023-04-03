"Кому я нужен, тунеядец": архимандрит УПЦ МП из Лавры заявил, что после выселения пойдет бомжевать

Монах посетовал, что его профессиональные способности "никому в этом мире не нужны".

Уставник монастыря УПЦ МП в Киево-Печерской лавре архимандрит Поликарп Линенко заявил, что ему придется идти бомжевать. Священнослужитель считает, что не сможет найти работу после выселения из Лавры.

Об этом он заявил в интервью "5 каналу".

"Я в Лавре нахожусь с 1988 года. Я пришел в этот монастырь по расчету так, чтобы дожить до старости, сколько Господь даст, и умереть. Но, если власть сказала, что у меня нет права такого, то я с ними биться не буду. Пойду уже бомжевать куда-то", – заявил монах.

На вопрос журналиста, почему сразу бомжевать, Поликарп ответил, что "он никому не нужен".

"А куда? Куда вы предлагаете мне идти? Вы меня к себе в дом возьмете? Кому я нужен, тунеядец такой?! Работы нет, профессии нет. Я всю свою осознанную жизнь только крутил пальцем. Я руководил хором. Мои профессиональные способности никому в этом мире не нужны", – заявил священник.

Отметим, что сначала в Сети писали, что именно архимандрит Поликарп является одним из лидеров проукраински настроенной группы монахов УПЦ МП в Лавре и якобы именно с ним изначально велись переговоры по переходу в ПЦУ. Однако очевидно, что эти переговоры не увенчались успехом. Официального доказательства данной информации нет.

Пока официально подтвердил переход в ПЦУ только один монах УПЦ МП из Лавры – архимандрит Авраамий, который стал исполняющим обязанности наместника. Московский патриархат сразу же обвинил Авраамия в "уклонении в раскол".

По информации священника УПЦ МП Андрея Пинчука, активно критикующего руководство своей Церкви, желание остаться в Лавре в составе ПЦУ выразили около 80 монахов, но их "начали прессовать" соратники митрополита Павла.

Ранее один из монахов УПЦ МП, комментируя события 2014 года, заявил, что "Донбасс восстал", а "первыми стреляли украинцы". Другая представительница УПЦ МП в Лавре заявила, что война началась из-за грехов украинцев (видео).