Концентрационный лагерь: Зеленский напомнил об ужасных преступлениях РФ в Ягодном Черниговской области

По словам президента, оккупанты в прошлом году превратили село в один из самых больших мировых примеров издевательства над людьми.

Президент Владимир Зеленский рассказал о своем визите в село Ягодное в Черниговской области, жителей которого россияне месяц удерживали в подвале в качестве заложников.

Об этом он сказал в своем традиционном видеообращении вечером, 3 апреля.

Глава государства подчеркнул, что российские оккупанты в прошлом году превратили село в один из крупнейших мировых примеров издевательства над людьми. Россияне сделали в школе в Ягодном командный пункт, а в подвал школы загнали всех жителей села как живой щит.

"С третьего до 30 марта прошлого года в подвале этой школы оккупанты содержали более трехсот человек... Обычная сельская школа, подвал – менее двухсот метров. Люди старшего возраста и совсем маленькие дети, женщины и мужчины... Старшей женщине было 93 годы, самому младшему ребенку – менее полугода. Вот этот подвал, этот концентрационный лагерь в Ягодном, как и все другие преступления России против людей и человечности, никогда не простим. И не только мы", – подчеркнул Зеленский.

Президент уверен, что у Кремля не получится прикрыться креслом в Совбезе ООН, газом или чем-либо еще.

"Законная и справедливая ответственность за каждое совершенное на украинской земле российское преступление непременно будет. В трибунале, в Международном уголовном суде, в украинских судах", – заверил президент.

Статус Всемирного наследия ЮНЕСКО для Чернигова

Зеленский поблагодарил гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле за ее внимание к Украине. По его словам, для исторического центра Чернигова готовится статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Такой же статус, который недавно получили для исторического центра Одессы.

Также глава государства вручил жителям Чернигова награду города-героя, города героев.

Встреча с конгрессменами США

По возвращении в Киев Зеленский встретился с делегацией американских конгрессменов.

"Поблагодарил за неизменно мощную помощь Америки – всех, от президента Байдена и команды Белого дома до обеих палат Конгресса и всей системы американской силы. Говорили, конечно, об активных действиях Украины. Конечно, о нашей совместной победе. Встретился и с Майком Помпео, экс-главой Госдепа США. Спасибо всем, кто помогает нам защищать свободу", – сказал он.

Также Зеленский поблагодарил Данию и Норвегию за инициативу по передаче нашим воинам дополнительной партии артиллерийских снарядов.

Напомним, что президент Владимир Зеленский во второй раз провел выездное заседание Ставки Верховного главнокомандующего – на этот раз в Чернигове.

Во время посещения села Ягодное в Черниговской области президент пожелал диктатору Путину провести свои последние дни в подвале и с ведром вместо туалета.