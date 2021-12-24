Концентрация войск у границ Украины: Волыньсовет требует усилить борьбу с коллаборантами

Депутаты на сессии приняли соответствующее обращение.

Депутаты Волынского областного совета требуют "усилить борьбу с коллаборантами и предателями государственных интересов, которые с 2014 года торговали с оккупантами и террористами, а сегодня пытаются дестабилизировать ситуацию внутри страны путем разного рода провокаций".

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Об этом говорится в соответствующем обращении к президенту Украины В. Зеленскому, главе Службы безопасности Украины И. Баканову, Генеральному прокурору И. Венедиктовой, министру внутренних дел Украины Д. Монастырскому, исполняющему обязанности директора Государственного бюро расследований А. Сухачеву, которое приняли депутаты Волынский областной совет во время заседания внеочередной сессии.

Председатель областного совета Григорий Недопад отметил, что в условиях концентрации у украинской границы агрессорских войск и тяжелого вооружения, которое в любой момент может быть использовано против Украины, не менее тревожна ситуация с расшатыванием напряжения внутри страны.

"Мы, депутаты Волынского областного совета, осознавая все угрозы от вторжения РФ на территорию Украины, требуем усилить борьбу с коллаборантами и предателями государственных интересов, которые с 2014 года вели торговлю с оккупантами и террористами, а сегодня пытаются дестабилизировать ситуацию внутри страны путем разного рода провокаций. Они раскалывают украинскую нацию – и это в то время, когда украинцы должны объединиться перед угрозой российской агрессии. Самое позорное то, что они прикрывают свои преступления патриотическими лозунгами во избежание ответственности перед законом и обществом. В то время, когда на востоке погибали тысячи украинцев, представители властной верхушки заботились только о собственном обогащении, обворовывая украинское войско, торгуя с агрессором, сотрудничая с террористами "ЛДНР" и способствуя их деятельности. Громкий "угольный заговор" бывших украинских чиновников с российскими муртадами и сепаратистами — ничто иное, как государственная измена и прямая подрывная деятельность против Украины", — говорится в обращении.

Волыньсовет призывает государство дать категорический отпор всем, кто работает вопреки его интересам, и требует от центральной власти и правоохранительных органов наказать предателей государственных интересов.

Напомним, верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель на фоне наращивания российских войск у границ нашего государства заявил, что любая военная агрессия Россия против Украины "будет иметь огромные последствия". Он отметил необходимость деэскалации России и полного выполнения Минских договоренностей.

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