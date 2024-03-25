Концепция бронирования может приносить от 200 млрд грн ежегодно – председатель профильного комитета ВР

Внедрение концепции, которая предоставит "белому" бизнесу более равные условия для бронирования критически важных военнообязанных сотрудников, по предварительным расчетам, может приносить от 200 млрд. гривен в госбюджет ежегодно.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха во время конгресса "Реформа государственных финансов — путь к восстановлению Украины", передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, сейчас деятельность комитета фокусируется на обеспечении потребностей финансирования бюджета с помощью разных инструментов.

"Конечно, первым здесь прямое фискальное обеспечение оборонных расходов. И здесь мы полагаемся не на массовое увеличение налогов, а как раз на создание новых механизмов, поиск новых инструментов, новых путей", — отметил председатель комитета.

Наталуха отметил, что не исключается и вопрос экономической обороны, который, по его словам и расчетам, может приносить от 200 млрд гривен в год

Он сообщил, что в феврале 2024 года состоялись Комитетские слушания вместе с бизнес-ассоциациями по потребностям малого и среднего бизнеса (МПБ) в восстановлении.

"В результате наш комитет в официальном порядке предоставил рекомендации парламенту. Эти рекомендации касаются того, чтобы принять как можно скорее шесть законопроектов и еще пять как можно оперативнее подготовить ко второму чтению. (...) Мы нацелены на то, чтобы в ближайшие сроки, в несколько месяцев у нас в законопроектном поле появились реальные документы, которые будут отражать то, что мы вместе с бизнесом совместно наработали", — добавил он.

Напомним о случившемся в Запорожье. Там машиниста тепловоза, забронированного от мобилизации, доставили в ТЦК и силой призвали на военную службу.

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