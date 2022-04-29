Концерт в метро: в Днепре на станции будут выступать украинские звезды

Концерт в метро: в Днепре на станции будут выступать украинские звезды

В Днепре сегодня, 29 апреля, на станции метро "Вокзальная" выступят украинские звезды: Pianoбой, группа "Вопли Видоплясова", юмористы-"кварталовцы" Александр Пикалов, Валерий Жидков и комик-пародист Юрий Великий.

Об этом сообщили в областной военной администрации.

"Художественную акцию "Жизнь победит" артисты организовали, чтобы подбодрить военных и жителей области", — говорится в сообщении.

Начало – в 18:00. Вход свободный.

Напомним, группа "Океан Эльзы" во главе с фронтменом Святославом Вакарчуком отыграла настоящий концерт прямо на станции метро "Золотые Ворота" в Киеве.

Фото: Днепр ОГА

Трансляция концерта группы "Океан Эльзы" собрала более 8 млн гривен

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