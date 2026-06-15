"Конченые безбожники": в ПЦУ резко высказались о российской атаке на Киево-Печерскую лавру

Киево-Печерская лавра / © Associated Press

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Разрушение Успенского собора Киево-Печерской лавры в результате российского удара является попыткой уничтожить историко-культурное наследие Украины.

Такое мнение высказал митрополит Переяславский и Вишневский Православной церкви Украины (ВЦУ) Александр Драбинко.

РФ нанесла удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры — реакция Александра Драбинко

По словам митрополита, действия россиян свидетельствуют о системной попытке атаковать культурные и духовные центры Украины. В то же время, он не исключил, что попадание в собор могло быть следствием ошибки российских военных.

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Митрополит Александр Драбинко прокомментировал предположение историка Вахтанга Кипиани о возможной связи между ударом по Лавре, освобождением Дальних пещер и планами установить памятник гетману Мазепе. Владыка предположил, что обстрел мог быть ошибочным, поскольку целью захватчиков мог быть Арсенал, однако полностью не отверг версию историка о сознательной направленности атаки.

По убеждению владыки Александра, если удар был целенаправленным, это акт варварства, который вредит не только Украине, но и самой России, поскольку Лавра является колыбелью общей истории.

«Я понимаю, что они кончены безбожники, но бить по Киево-Печерской лавре — это разрушать и свою историю тоже. Потому что Лавра, а тем более Успенский собор — это духовное сердце Украины. Там исторические корни, все преподобные», — подчеркнул Драбинко.

Митрополит также отверг попытки Москвы обвинить в инциденте украинскую систему ПВО Patriot.

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«Народ в России может проглотить эту ложь. Но понятно, что сами по себе мы бить не будем точно», — отметил митрополит.

Митрополит Александр Драбинко отметил закономерности в выборе целей российской армией. Он напомнил об атаках на собор в Днепре, где действовал Дом органной музыки, а также киностудию Довженко в Киеве.

«Просматривается определенная закономерность — удары наносятся по культурным центрам Украины. В Днепре поврежден собор, в котором находился Дом органной музыки, в Киеве Лавра и киностудия Довженко. Это уже попытка уничтожить историко-культурное наследие Украины», — подытожил митрополит ПЦУ.

Атака РФ по Киеву 15 июня — последние новости

Напомним, российские войска в ночь на 15 июня совершили одну из самых масштабных атак на столицу за последнее время. По информации мэра Киева Виталия Кличко, последствия ударов и падение обломков зафиксированы фактически по всему городу.

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В результате ночных российских обстрелов Киева существенные разрушения потерпела Киево-Печерская лавра — объект всемирного наследия ЮНЕСКО, который находится под усиленной защитой Гаагской конвенции.

Сотрудники СБУ обнаружили фрагменты корпуса и двигателя российского дрона-камикадзе, поразившего Стефановский алтарь Успенского собора на территории лавры.

Также правительство уже приступило к подготовке к восстановлению поврежденного Успенского собора Киево-Печерской лавры. Вопросы финансирования восстановления обсудили с президентом Украины.

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