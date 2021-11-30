Конец дела о подготовке терактов: суд отклонил обвинительный акт в отношении Савченко и Рубана

Конец дела о подготовке терактов: суд отклонил обвинительный акт в отношении Савченко и Рубана

В Офисе генпрокурора уже заявили, что хотят обжаловать решение суда в апелляционном порядке.

Конец дела о подготовке терактов в центре Киева. Броварской суд отклонил обвинительный акт по делу Надежды Савченко и Владимира Рубана.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 30 ноября.

Стоит отметить, что в марте 2018 тогдашних народного депутата и руководителя штаба общественной организации "Офицерский корпус" арестовали по подозрению в подготовке терактов. Якобы они готовились обстрелять правительственный квартал.

В СИЗО они провели больше года. После Савченко вернулась в Верховную Раду и доработала народным депутатом девятого созыва.

Адвокаты обвиняемых считают, что дело развалено. В Офисе генерального прокурора уже заявили, что рассматривают вопрос об обжаловании этого решения в апелляционном порядке.