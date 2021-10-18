Конец эпохи: в Житомире снесли фабрику, которая производила известные носки

Предприятие продали несколько месяцев назад.

В Житомире снесли чулочную фабрику, которая производила известные носки под брендом "Легкая походка".

Об этом сообщает местное издание Житомир.info.

По информации издания, снесли часть помещения. К слову, информация о продаже фабрики появилась весной этого года. Объясняли, что помещение и предприятие продают отдельно. Временная руководитель "экотекстиля" Ирина Иванец заявляла, что причина продаже — не финансовое состояние. Мол, долгов фабрика нет. Впрочем, СМИ писали, что причина, в частности, это ипотечные долги — 32,5 млн.

Сейчас предприятие переехало в здание бывшей музыкальной фабрики, на улице Жвачка. Зато на территории бывшей фабрики начались демонтажные работы. По состоянию на 18 октября на территории осталась админздание и главный цех, а на месте вспомогательных цехов — пустырь.

Отмечается, что новым владельцем помещений стал "Эпицентр К". Что построят на месте, администрация ТЦ не сообщает пока.

В свою очередь, новостная компания Pragmatika пишет, что вместо нее построят гипермаркет и многоэтажки.

Следует заметить, что от 1990 фабрикой, которую построили в 1935-м, обладает частная фирма "экотекстиля". Во время Второй мировой помещения были разрушены, но затем их восстановили. Фабрика стала одним из крупнейших житомирских предприятий.

Как сообщалось, по итогам января-августа 2021 промпроизводство выросло на 1,7%, в том числе в перерабатывающей промышленности — на 1,9%, добывающей — на 1,2%, поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха — на 1, 6%.

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