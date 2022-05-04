Конец кредитным каникулам: что изменится с 1 июня в ПриватБанке

С 1 марта 2022 года по 1 июня ПриватБанк как многие другие банки ввел кредитные каникулы для физических лиц по всем кредитным картам. Что изменится в связи с окончанием каникул — в материале ТСН.ua

Кредитные каникулы предоставляли право клиентам не вносить обязательный минимальный платеж, банк не штрафовал за просроченные платежи. С 1 апреля Приватбанк частично вернули некоторые тарифы, снизив их по сравнению с довоенным уровнем. Так, установлен льготный размер кредитной ставки вдвое меньше, чем до войны — на уровне 1,7%. Проценты начисляются в апреле и в мае, но до 1 июня погашение платежа не будет обязательным.

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С 1 июня 2022 г. ПриватБанк возвращает обязательный ежемесячный платеж за пользование кредитными средствами для клиентов. Об этом сообщает пресс-служба банка.

"...Если у вас сейчас трудности, до конца мая можете не вносить обязательный платеж. Но если пополните кредитку, мы будем вам очень благодарны. С июня же обязательный платеж вернется. А об условиях пользования средствами в июне" мы сообщим отдельно" — такая информация обнародована в сообщении.

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