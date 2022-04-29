Конечности выбросил на помойку, а голову оставил дома: в Кривом Роге мужчина расчленил женщину (фото)

В Кривом Роге на 5-м Заречном микрорайоне 42-летний мужчина убил и расчленил женщину, с которой выпивал у себя дома. Ее руку коммунальщики случайно обнаружили в мусорном контейнере.
Трагедия произошла в пятницу, 29 апреля, сообщают местные издания "Свои" и "Первый городской".
Сотрудники вызвали полицию, подозреваемого удалось сразу задержать. Известно, что убийца отрезал руки и ноги и разбросал части тела в разных дворах. Голову жертвы он оставил в пакете у себя дома. Мужчина признался в содеянном.
По предварительной информации, погибшей было около 30 лет. Подозреваемый мужчина ранее был осужден за убийство.
Напомним, в Криворожском районе Днепропетровской области по глупости погиб 59-летний мужчина. Он пытался перевезти снаряд Торнадо-С на мопеде, когда тот сдетонировал.
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