Конечности выбросил на помойку, а голову оставил дома: в Кривом Роге мужчина расчленил женщину (фото)

Конечности выбросил на помойку, а голову оставил дома: в Кривом Роге мужчина расчленил женщину (фото)

В Кривом Роге на 5-м Заречном микрорайоне 42-летний мужчина убил и расчленил женщину, с которой выпивал у себя дома. Ее руку коммунальщики случайно обнаружили в мусорном контейнере.

Трагедия произошла в пятницу, 29 апреля, сообщают местные издания "Свои" и "Первый городской".

Сотрудники вызвали полицию, подозреваемого удалось сразу задержать. Известно, что убийца отрезал руки и ноги и разбросал части тела в разных дворах. Голову жертвы он оставил в пакете у себя дома. Мужчина признался в содеянном.

По предварительной информации, погибшей было около 30 лет. Подозреваемый мужчина ранее был осужден за убийство.

Напомним, в Криворожском районе Днепропетровской области по глупости погиб 59-летний мужчина. Он пытался перевезти снаряд Торнадо-С на мопеде, когда тот сдетонировал.

Фото: svoi.kr.ua

Фото: svoi.kr.ua

Фото: svoi.kr.ua

Фото: Первый Криворожский

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