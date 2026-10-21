Конец "бусификации"?: новый приказ установил четкие требования к ТЦК и полиции относительно задержания военнообязанных

Полицейские, работники ТЦК и СП и задержание военнообязанного / Иллюстративное изображение / © ТСН

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Журналисты узнали о совместном приказе для Нацполиции и ТЦК и СП, который четко регламентирует порядок проверки документов, задержания и доставки граждан в военкоматы. Документ устанавливает жесткие временные рамки до трех часов и обязывает копов вести постоянную видеофиксацию.

Об этом пишет «Думская».

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Издание получило документ, определяющий порядок взаимодействия полиции и ТЦК «по обнаружению, административному задержанию и доставлению лиц, совершивших административные правонарушения», связанные с мобилизацией.

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Согласно документу, административное задержание не может длиться более трех часов. Задержанному должны выдать соответствующий протокол, а доставить его должны в конкретно определенный ТЦК. При этом перевозка должна производиться исключительно автомобилем полиции.

Все действия «групп оповещения», согласно документу, журналисты распределили на отдельные этапы.

Объявление людей в розыск ТЦК

Первый этап — формирование списков и объявление лиц в розыск. ТЦК формирует «базу нарушителей» и через электронную систему реестра «Оберіг» посылает в полицию соответствующее официальное обращение. После этого правоохранители вносят информацию о каждом человеке в базу данных информационного портала Нацполиции.

Создание совместных групп оповещения из полиции и ТЦК

Второй этап предполагает создание совместных групп оповещения. Старшим такой группы определяют представителя ТЦК, тогда как непосредственно задержание осуществляет полицейский.

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Проверки могут проводиться в скверах, парках и других общественных местах, на предприятиях и организациях, на блокпостах и пунктах пропуска, а также по месту жительства граждан. В то же время, проверка по месту жительства не означает права проникать в жилье без соответствующих законных оснований.

Проверка документов военнообязанных

Третий этап — проверка документов. Документы у мужчин в возрасте с 18 до 60 лет проверяют полицейские. Представители ТЦК в свою очередь проверяют наличие военно-учетного документа и могут вручить повестку.

Одновременно правоохранители проверяют по соответствующим реестрам, не находится ли человек в розыске по обращению ТЦК.

Кто имеет право на задержание военнообязанного

Четвертый этап касается задержания. Его могут осуществлять только полицейские и только в случае выявления соответствующего правонарушения. Такой порядок также предусмотрен статьями 259-263 КУоАП и Законом «О Национальной полиции».

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В то же время полицейские должны выполнить ряд обязательных процедур:

сообщить задержанному об основаниях задержания и его праве на бесплатную правовую помощь;

составить протокол об административном задержании;

обеспечить непрерывную видеофиксацию всего процесса задержания с помощью боди-камеры;

применять меры по принуждению исключительно в соответствии с Законом «О Национальной полиции».

Доставка задержанных в ТЦК и срок задержания

Пятый этап касается доставки задержанных в ТЦК. В документе указано, что человека должны доставить в ближайший ТЦК, в центр по месту его регистрации или в тот военкомат, на территории которого было выявлено правонарушение. В то же время, разница между этими вариантами не уточняется.

Доставка должна производиться исключительно транспортом полиции. Отмечается, что понятие «транспорт полиции» может охватывать не только служебные автомобили с соответствующей маркировкой, но и транспорт, переданный правоохранителям, в котором находится полицейский. Представители ТЦК могут сопровождать задержанного, однако самостоятельно доставлять его не имеют права.

Отдельно определены временные ограничения. Административное задержание может длиться не более трех часов с момента фактического ограничения свободы человека.

Фиксация доставки в ТЦК и проверка данных через «Оберіг»

Шестой этап — фиксация доставки в ТЦК и проверка данных гражданина через реестр «Оберіг». После этого центр комплектования формирует и выдает справку о доставке (сопровождении) на основе соответствующей информации из базы данных.

В то же время, эта справка является лишь дополнительным учетным документом и не может заменить протокол об административном задержании, который составляет полиция.

После доставки могут проводиться военно-врачебная комиссия, рассмотрение дела об административном правонарушении, уточнение персональных данных или взятие гражданина на воинский учет.

Седьмой этап подразумевает ежедневную сверку и контроль. Полиция и ТЦК должны ежедневно сравнивать данные о фактическом количестве задержанных и доставленных лиц. Результаты такой сверки докладывают руководству соответствующих органов.

Документ о порядке взаимодействия полиции и ТЦК в отношении нарушителей мобилизации (3 фото) © Думская © Думская © Думская

Напомним, ранее в октябре стало известно, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №16139, предлагающий изменить статью 24 Закона «О Национальной полиции» относительно административного задержания и доставки военнообязанных в ТЦК. Цель инициативы — привести эти нормы в соответствие с Конституцией Украины. Текст документа на данный момент недоступен, поэтому оценить практические последствия пока невозможно.

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