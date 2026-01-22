- Дата публикации
Конец эпохи анонимов: в Украине взялись за владельцев крупнейших Telegram-каналов
Telegram-каналы «миллионники» оказались под прицелом БЭБ из-за вероятных неуплат налогов и теневых доходов.
Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) проверяет возможную незаконную деятельность телеграмм-каналов с многомиллионной аудиторией.
Об этом передает пресс-служба БЭБ.
Сейчас начато досудебное расследование. Речь идет о возможных нарушениях налогового и финансового законодательства.
В Бюро подчеркнули, что телеграмм-каналы, ведущие коммерческую деятельность, подпадают под действие законодательства Украины и обязаны декларировать доходы и платить налоги.
Контекст
Ранее нардеп Ярослав Железняк опубликовал расследование о Telegram-каналах «миллионники», в частности паблики «Инсайдер», «Украина Сейчас», «Украина Online», «Реальная война» и «Times of Ukraine».
По мнению Железняка, эти каналы — «это бизнес, в котором вращаются миллиарды и абсолютно не видят налоговая» и «медиаимперии, которые уже по популярности у людей обогнали традиционные СМИ».
Нардеп назвал владельцев этих известных пабликов:
Олег Арутюнянц и Богдан Тимощук — Times of Ukraine, Украина Online
Андрей Сахаров — INSIDER UA
Вячеслав Мишалов — Украина Сейчас
Вадим Климовец — Реальная война
