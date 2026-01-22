Конец эпохи анонимов: в Украине взялись за владельцев крупнейших Telegram-каналов

БЭБ расследует деятельность «Реальной войны», «Инсайдера» и других гигантов Telegram / © Бюро экономической безопасности Украины

Реклама

Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) проверяет возможную незаконную деятельность телеграмм-каналов с многомиллионной аудиторией.

Об этом передает пресс-служба БЭБ.

Сейчас начато досудебное расследование. Речь идет о возможных нарушениях налогового и финансового законодательства.

Реклама

В Бюро подчеркнули, что телеграмм-каналы, ведущие коммерческую деятельность, подпадают под действие законодательства Украины и обязаны декларировать доходы и платить налоги.

Контекст

Ранее нардеп Ярослав Железняк опубликовал расследование о Telegram-каналах «миллионники», в частности паблики «Инсайдер», «Украина Сейчас», «Украина Online», «Реальная война» и «Times of Ukraine».

По мнению Железняка, эти каналы — «это бизнес, в котором вращаются миллиарды и абсолютно не видят налоговая» и «медиаимперии, которые уже по популярности у людей обогнали традиционные СМИ».

Нардеп назвал владельцев этих известных пабликов:

Реклама

Олег Арутюнянц и Богдан Тимощук — Times of Ukraine, Украина Online

© Telegram-канал Ярослава Железняка

Андрей Сахаров — INSIDER UA

© Telegram-канал Ярослава Железняка

Вячеслав Мишалов — Украина Сейчас

© Telegram-канал Ярослава Железняка

Вадим Климовец — Реальная война

© Telegram-канал Ярослава Железняка

Ранее сообщалось, что стражи порядка пришли с обысками к Сергею Дейнеку — экс-главу ГПСУ.