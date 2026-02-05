Конец эпохи "черной" аренды жилья: в Раде анонсировали штрафы

Аренда жилья в Украине / © ТСН.ua

В Украине готовят реформу рынка аренды жилья, которая сделает неофициальную сдачу квартир финансово рискованной. Власти планируют ввести обязательную регистрацию договоров и систему мотивации для арендодателей.

Об этом рассказала народный депутат от фракции «Слуга народа» Елена Шуляк, сообщает «Телеграф».

Обязательная регистрация договора аренды жилья

Шуляк объяснила, как государство планирует вывести из тени доходы от аренды недвижимости. Владельцев жилья ждут сниженные налоги, но в то же время — суровые штрафы за отказ от легализации.

«Мы решили, что сначала поработаем над уменьшением налогов, а следующим шагом будет обязательная регистрация договора в соответствующей системе. Пока продолжаются дискуссии, нужен ли будет нотариус для каждого договора аренды, но какая-то обязательная регистрация должна быть: через „Дия“, синхронизацию с другими реестрами», — рассказала народная избранница.

Штрафы за незарегистрированный договор аренды

Она растолковала, что означает «обязательная» регистрация договора, а также ответила на вопрос о том, что заставит арендодателя зарегистрировать договор.

«Когда мы говорим об обязательных вещах, то должна быть какая-то ответственность. Если человек не регистрирует свой договор аренды, то к нему будет применяться высокая ответственность. Например, в виде существенного штрафа. И люди уже не будут рисковать, потому что у тебя всегда есть соседи, которые могут рассказать, налоговая, которая может проверить. Когда ты будешь понимать, что можешь получить высокий штраф, то ты подумаешь и лучше зарегистрируешь договор аренды», — рассказала Шуляк.

Политик выразила убеждение, что введение обязательной регистрации договоров аренды является лишь вопросом времени. По ее словам, власть готовит комплексные стимулы для владельцев жилья. В частности, Шуляк подчеркнула преимущества «белого» дохода: легализация аренды открывает гражданам доступ к банковским услугам, в частности позволяет беспрепятственно оформлять ипотеку, брать кредиты на авто или подтверждать платежеспособность.

«Но, действительно, будет часть людей, которые не захотят показывать [доход от аренды] поэтому для них будет разработана немножко другая система мотивации для того, чтобы они захотели обязательно сделать такую регистрацию и чтобы не было выгодно сдавать в аренду квартиру без такой регистрации«, — добавила народный депутат.

Напомним, ранее Шуляк сообщила, что в Верховной Раде готовят законопроект для регулирования работы риелторов, который начнут разрабатывать после принятия закона о жилищной политике. По словам депутата, в Украине работает до 40 тыс. специалистов без четких стандартов качества, поэтому цель реформы — сделать их услуги прозрачными, а оплату — соответствующей реальному объему работы, а не за формальный доступ к информации. Новые правила должны ввести обязательную регистрацию риелторов, требования к их квалификации, письменное оформление договоров и ответственность за нарушения.