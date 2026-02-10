Конец эпохи «Юного орла»: почему Поплавский потерял должность в Университете культуры и кто его заменит

Легендарный ректор Михаил Поплавский потерял должность главы КНУКиИ / © Facebook

Эпоха «юного орла» в Киевском национальном университете культуры и искусств (КНУКиИ) официально подошла к концу — многолетний глава культурного вуза страны Михаил Поплавский потерял свою должность.

Сколько времени Поплавский был главой КНУКиИ и в каких скандалах фигурировал — читайте в материале ТСН.ua.

Сколько лет Поплавский возглавлял КНУКиИ

Михаил Поплавский был главой Киевского национального университета культуры и искусств более 30 лет. С 1995 по 2014 год он официально занимал должность ректора, делая перерывы только на работу в Верховной Раде.

Впоследствии, обойдя ограничения нового законодательства, Поплавский изменил свой формальный статус с ректора на президента вуза, сохранив за собой реальные рычаги влияния.

В 2021 году его переизбрали на эту должность, которую он занимал до февраля 2026 года.

Источник: Facebook Михаила Поплавского / © Facebook

Почему Поплавский потерял должность ректора

Поплавский покинул пост ректора Университета культуры из-за завершения срока действия соответствующего контракта. Это подтвердил министр образования Оксен Лисовой и отметил, что университет ждет смены руководителя.

Сейчас заведение возглавил профессор Игорь Комарницкий, который будет исполнять обязанности ректора, пока не состоятся конкурентные выборы нового руководителя.

«На днях у президента (читайте — ректора) Киевского национального университета культуры и искусств Михаила Поплавского завершился срок действия контракта. Юридически и фактически Михаил Поплавский руководил заведением более 30 лет», — написал Лисовой на своей странице в Facebook.

В то же время издание "Главком" опубликовало соответствующий приказ об увольнении Михаила Поплавского с должности ректора.

Лисовой прокомментировал увольнение Поплавского

Министр образования и науки подчеркнул, что когда один человек возглавляет университет более трех десятилетий, это выходит за пределы здоровой управленческой сменяемости.

«Должность ректора — это срочная и выборная ответственность перед академическим сообществом. И даже когда юридическая возможность управления заведением сохраняется, возникают вопросы к этике, а также управленческой культуре и интересам самого заведения. К сожалению, мы имели практику, которая позволяла в результате различных юридических маневров сохранять за собой должность ректора или значительное влияние на университет, несмотря на законодательные ограничения», — отметил министр.

Министр образования Оксен Лисовой

Лисовой напомнил, что еще в апреле 2023-го Поплавский сам говорил о необходимости в новом лидере, поэтому сейчас подходящий момент для этого. По мнению министра, публичный стиль экс-ректора годами искажал представление об украинской культуре и не соответствовал моральным стандартам, которые должен воспитывать такой вуз. Кроме того, имя Поплавского неоднократно фигурировало в скандалах относительно харассмента, а сочетание руководства государственным университетом с частным бизнесом вызвало подозрения в конфликте интересов.

Каким бизнесом владеет «Поющий ректор»

Покинув стены КНУКиИ «Поющий ректор» не останется без работы. Бизнес-империя Михаила Поплавского охватывает самые разные сферы — от гастрономии до агросектора. Он является владельцем разветвленной сети ресторанов, среди которых известные заведения «Батьківська хата», «Козак-холл» и «Вареники». Кроме общественного питания, экс-ректор активно развивает собственный экобренд «Поплавок», под маркой которого работают пекарни и выпускается линейка молочной, мясной и алкогольной продукции.

Производственную базу обеспечивает фермерское хозяйство «Урожай», которое распоряжается более 3000 гектарами арендованных угодий.

Поплавский активно развивает собственный экобренд «Поплавок» / © из соцсетей

К бизнес-активам Михаила Поплавского добавляется и солидная коллекция интеллектуальной собственности. На сегодня на него оформлено уже 183 торговые марки, охватывающие почти все сферы его деятельности: от медийных проектов до продуктов питания.

Среди самых известных брендов — музыкальные и телевизионные названия («Юный орел», «Крапива», «Шаг к звездам», «Наша песня»), а также коммерческие марки вроде «Пан Чебурек», «Батьківська хата» и именная «Джерельна вода».

Кроме того, он запатентовал такие названия, как «Шеф-повар страны», «Университет звезд», «Я украинец» и даже «Студенческая самооборона». Такое количество зарегистрированных знаков подчеркивает стремление Поплавского монетизировать свой публичный образ в любом направлении — от кваса и домашних чебуреков до образовательных и патриотических лозунгов.

Скандалы в которых фигурировал Поплавский

Эпатажный экс-глава КНУКиИ часто попадал в громкие скандалы, большинство которых он сам и спровоцировал. Поплавского обвиняли в сексуальных домогательствах, сексизме, и сокрытии имущества в декларациях, не говоря уже о развитии частного бизнеса под крышей государственного учреждения.

Такого его критиковали за сценический образ: артиста обвиняли в продвижении откровенной безвкусицы и «шароварщины», что годами подпитывала стереотип о неполноценности украинской культуры.

© Facebook

Учебный процесс в университете также был специфическим. Студенты не раз признавались медийщикам, что вместо классических экзаменов они часто обслуживали творческие амбиции ректора. По их словам, они были вынуждены быть на подтанцовке во время выступлений, шили сценические наряды или просто создавали иллюзию неистовой поддержки Поплавского во время телесъемок.

В начале 2026 года, после длительного затишья во время войны, Поплавский снова начал напоминать о себе в медийном пространстве.

© Facebook

Однако в начале февраля Поплавский снова оказался в центре громкого скандала, пишет Hromadske. Бывшая студентка КНУКиИ Владислава Коренная заявила о домогательствах со стороны Михаила Поплавского. Девушка рассказала, что ректор предлагал ей пари во время игры в бильярд: если она проигрывает, то должна рассчитаться или деньгами, или поцелуем.

Реакция украинцев на увольнение Поплавского на увольнение

В соцсети активно обсуждают потерю Поплавского должности ректора. Более того, сеть заполонил ряд мемов и ироничных сообщений на эту тематику:

«Поплавский больше не ректор. уволили. ушла целая эпоха Культуры»;

«Ушла эпоха! Поплавский потерял должность ректора КНУКиИ. У него закончился срок контракта. „Поющий ректор“ уже дважды был главой образовательного учреждения. Теперь его место займет другой человек. Было стойкое ощущение, что этот вуз — его частная лавочка. Но нет!».

В комментариях под сообщением Алены Яхно, пользователи соцсети также высказывают свои мнения относительно этой ситуации.

Больше комментариев и шуточных картинок — ищите в карусели:

