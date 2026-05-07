От Малороссии до Великороссии: историк объяснил, как оба названия принадлежали Киеву

Термин «Великороссия», которым в Российской империи называли собственно московитские земли, а российские пропагандисты называют Россию в противовес «Малороссии», тоже украден у украинцев. Как оказалось, в прошлом «Великороссией» называли территории, которые принадлежали современной Украине и не имели никакого отношения к Москве.

Об этом заявил известный богослов, доктор философских наук по специальности «Богословие», директор Института Гаффингтона в Лос-Анджелесе архимандрит Кирилл Говорун.

Священник пересматривал византийские исторические источники — так называемые тактиконы (τακτικά) или нотиции (notitiae), официальные и полуофициальные списки епископских кафедр в Византии.

«Во всех тактиконах киевские митрополиты стандартно обозначались как "российские" — не "русские" и не "рутенские", а именно ο Ρωσίας. Уже в поздней византийской эпохе тактиконы начинают называть их "митрополитами Киевскими и всей России" (μητροπολίτης Κυέβου και πάσης Ρωσίας). Причем υ в названии города следует произносить как украинское "ы", а не "и"», — отметил Кирилл Говорун.

Он выяснил, что в начале XIII века тактиконы различают «Великороссию» (Μεγάλη Ρωσία) и Малороссию (Μικρά Ρωσία). Но обе «рОссии» входили в Киевскую митрополию. К «Великой России» тактиконы относят, например, Чернигов, Переяслав, Канев и Галич. Так, Галич с XIV ст. становится на короткое время отдельной митрополией под прямой юрисдикцией Константинополя, но затем снова возвращается под Киев.

«Тактикон 1340-х годов… конкретизирует, что тогда считалось Малороссией: нынешние Волынь, Галичина и Холмщина. Также, внимание, к Малороссии отнесен Смоленск (Σμόλεσκον в рукописи)», — отметил богослов.

В следующем посте ученый уточняет, что к Малой России относили Перемышльскую, Луцкую, Туровскую (Туров — город в Гомельской области Беларуси) и Холмскую епархии.

Из этого Говорун заключает, что Москва украла у украинцев не только название «Россия», но даже название «Великороссия». Ибо сама Московия в тактиконах не упоминается ни как Великороссия, ни даже как Малороссия.

Кирилл Говорун уточнил, что различие между великорусской и малорусской идентичностью очень раннее — еще даже до основания Москвы, которая сама значительно позже присвоила себе великорусскую идентичность, оставив Украине малорусскую. Напомним, что в ХІХ ст. Россия запретила даже этот термин, оставив обозначение для украинских земель как «юго-западные земли».

«Сначала же обе идентичности были внутриукраинскими и не выходили за пределы исторической Киевской Руси. Различие между ними усилилось именно подъемом, а затем упадком Галицко-Волынского княжества, и отождествлялось с Малой Россией», — отметил ученый.

