Конец "студенческой" отсрочки: в Раде готовят радикальные ограничения для мужчин 25+

В Верховной Раде готовят изменения к правилам мобилизации, которые предусматривают отмену отсрочки для мужчин в возрасте от 25 лет, решивших получить высшее, высшее или профессиональное образование.

Эту инициативу озвучил народный депутат, глава комитета ВР по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак в эфире телемарафона.

«Сейчас в Верховной Раде, в Комитете по безопасности, обороне и разведке есть один из законопроектов, который, конечно, не может ограничивать право на образование, но может ограничивать право на отсрочку. И один из этих законопроектов как раз готов ко второму чтению и говорит о том, что мужчины в возрасте 25+, которые будут поступать в высшие учебные заведения, профессиональные высшие или профессиональные учебные заведения, не будут иметь права на отсрочку. Это радикально достаточно, но это нужно делать, если мы говорим о безопасности нашей страны», — рассказал он.

Нардеп отметил, что к 2022 году в Украине в системе высшего, профессионального высшего образования в среднем обучалось около 30 тысяч мужчин старше 25 лет. На 1 сентября 2025 года их насчитывалось уже в 8,5 раза больше — около 250 тысяч человек.

«Государство не может ограничить право на образование, конечно, но между тем будет проверять, как эти люди действительно учатся. И Государственная служба качества образования уже провела большое количество проверок, в результате которых было отчислено почти 50 тысяч человек, которые на самом деле не учились, а только формально прятались в этих учебных заведениях», — объяснил Бабак.

По словам нардепа, также проверялось руководство учебных заведений. По его словам, уже есть восемь уголовных дел по массовому набору таких людей в учебные заведения.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ Александр Сырский заявил об усилении мобилизации и рекрутинга в ответ на наступление оккупационных войск РФ.