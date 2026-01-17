ТСН в социальных сетях

Конец войны и выборы: Виталий Ким озвучил свой прогноз на 2026 год

Ким прогнозирует остановку войны и выборы уже в 2026 году.

Дмитрий Гулийчук
Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким ожидает, что в 2026 году закончится война и будут выборы.

Об этом он заявил в интервью Наталье Мосейчук в проекте Мосейчук+.

«С 2026 года я ожидаю остановки войны, выборов, реализации плана Маршалла для Украины», — сказал он.

Ранее президент Зеленский назвал условия и сроки проведения в Украине выборов и референдума

