Украинские беженцы

Реклама

Готовность украинских беженцев вернуться домой определяется тремя ключевыми факторами: завершением войны, наличием гарантий безопасности и введением политических реформ.

Об этом свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного Институтом ifo среди украинцев в Европе.

Отмечается, что почти каждый второй украинский беженец заявил, что готов был вернуться, если бы Украина восстановила границы 1991 года, а также вступила в НАТО и получила перспективу вступления в Европейский Союз. Также большинство респондентов ответило, что для них обязательными условиями возвращения в Украину есть улучшение ситуации на рынке труда и борьба с коррупцией.

Реклама

Согласно опросу, без выполнения хотя бы одного из вышеперечисленных условий только 3% украинских беженцев готовы вернуться домой.

«Суверенитет над всей территорией страны и надежные гарантии безопасности являются основными условиями для возвращения украинских беженцев. Экономические факторы менее важны для их готовности вернуться», — рассказала исследовательница Института ifo Ивонн Гисинг.

Согласно опросу, вероятность возвращения беженцев увеличится на 10,8%, если Украина восстановит свои границы 1991 года. Членство в НАТО с соответствующими гарантиями безопасности увеличит шанс возвращения беженцев на 7,1%, а частичное освобождение оккупированных территорий — на 6,8%, подчеркнули исследователи.

Менее важным для многих респондентов оказалась ситуация на рынке труда в Украине. Только 4,1% опрошенных ответили, что для них улучшение ситуации на рынке труда является одним из главных условий для возвращения. Кроме того, перспектива вступления в ЕС, а также снижение уровня коррупции в Украине, согласно опросу, увеличит шанс возвращения беженцев на 3%.

Реклама

«Формирование послевоенного порядка будет определять, вернутся ли миллионы беженцев или останутся навсегда за границей. Это имеет решающее значение для экономического и демографического будущего Украины. Даже если Украина не сможет освободить оккупированные территории, надежные гарантии безопасности, перспектива членства в ЕС и институциональные реформы по борьбе с коррупцией в сочетании с положительным экономическим развитием могут побудить около 30 процентов беженцев вернуться», — добавила Пану Поутваара, руководитель Центра миграции и экономики развития Института ifo.

Этот опрос был проведен среди 2543 украинских беженцев в 30 европейских странах.

Из каких стран беженцы уже не захотят возвращаться

Ранее доктор экономических наук, финансист и эксперт по миграционной политике Андрей Гайдуцкий рассказал, что после завершения полномасштабной войны в Украину сложнее всего будет вернуть беженцев, которые трудоустроились в Великобритании, Германии, Нидерландах и Ирландии. По его словам, первыми начнут возвращаться украинцы из соседних стран — Польши, Чехии, Венгрии и Молдовы.

Кроме того, Гайдуцкий отметил, что еще одним стимулом для возвращения домой для украинцев станет наличие собственного жилья. Ведь украинцам не придется тратить 20-30% дохода на аренду, которую они платят за границей.

Реклама

Напомним, в Германии собираются приостанавливать выплату пособия тем, кто трижды пропустит прием в центре занятости.