- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 209
- Время на прочтение
- 2 мин
Конец войны в Украине: эксперт объяснил, почему заявления депутатов не соответствуют реальности
На самом деле, нет никаких признаков того, что Путин сейчас скажет, что отказывается от требования капитуляции Украины, отметил аналитик Михаил Самусь.
Заявления депутатов о «конце войны » не имеют под собой оснований. В первую очередь, потому, что Путин не демонстрирует готовность отойти от своих требований, например, относительно передачи под контроль Москвы всей территории Донецкой области.
Такое мнение высказал военно-политический эксперт, директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в комментарии BBC News Украина.
Эксперт подчеркнул, что это неприемлемое требование для украинских властей, о чем уже публично заявлял президент Украины Владимир Зеленский.
«На самом деле нет никаких признаков того, что Путин сейчас скажет, что отказывается от требования капитуляции Украины», — сказал аналитика.
Сам уверен, что состояние экономики и армии в РФ еще позволяет ей вести активные боевые действия не менее года.
По данным эксперта, набор контрактников в российскую армию все еще находится на достаточном уровне, а проблемы в экономике РФ не столь существенны, чтобы заставить Кремль согласиться на остановку войны.
Очевидно, что проблемы в экономике есть. Но также очевидно, что Путин считает, что он может эту зиму воевать и весь 2026 год. У него нет необходимости остановки. Я не вижу никаких признаков того, что Путин считает, что ему что-то лично угрожает», — отметил он.
По мнению Самуся, остановка боевых действий возможна только в двух вариантах. Это либо капитуляция Украины, либо решительные действия Трампа по поводу принуждения РФ к миру.
«Если Трамп скажет Путину, что дает ему последнюю реальную возможность. Если он скажет: „Или ты сейчас прекратишь огонь, или я передаю Украине буквально все, я снимаю с себя какие-либо ограничения с точки зрения передачи оружия. И тогда ночуйся! Я просто не буду брать трубку от тебя год. Через год свяжемся“. Только в таком случае у Путина начнется мандраж», — убежден военно-политический эксперт.
Напомним, лидер Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас правильный момент, чтобы подтолкнуть ситуацию к окончанию войны. Для этого нужно давить на РФ всеми возможными способами.