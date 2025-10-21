Конец войны в Украине: эксперт объяснил, почему заявления депутатов не соответствуют реальности

Война

Заявления депутатов о «конце войны » не имеют под собой оснований. В первую очередь, потому, что Путин не демонстрирует готовность отойти от своих требований, например, относительно передачи под контроль Москвы всей территории Донецкой области.

Такое мнение высказал военно-политический эксперт, директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в комментарии BBC News Украина.

Эксперт подчеркнул, что это неприемлемое требование для украинских властей, о чем уже публично заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

«На самом деле нет никаких признаков того, что Путин сейчас скажет, что отказывается от требования капитуляции Украины», — сказал аналитика.

Сам уверен, что состояние экономики и армии в РФ еще позволяет ей вести активные боевые действия не менее года.

По данным эксперта, набор контрактников в российскую армию все еще находится на достаточном уровне, а проблемы в экономике РФ не столь существенны, чтобы заставить Кремль согласиться на остановку войны.

Очевидно, что проблемы в экономике есть. Но также очевидно, что Путин считает, что он может эту зиму воевать и весь 2026 год. У него нет необходимости остановки. Я не вижу никаких признаков того, что Путин считает, что ему что-то лично угрожает», — отметил он.

По мнению Самуся, остановка боевых действий возможна только в двух вариантах. Это либо капитуляция Украины, либо решительные действия Трампа по поводу принуждения РФ к миру.

«Если Трамп скажет Путину, что дает ему последнюю реальную возможность. Если он скажет: „Или ты сейчас прекратишь огонь, или я передаю Украине буквально все, я снимаю с себя какие-либо ограничения с точки зрения передачи оружия. И тогда ночуйся! Я просто не буду брать трубку от тебя год. Через год свяжемся“. Только в таком случае у Путина начнется мандраж», — убежден военно-политический эксперт.

Напомним, лидер Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас правильный момент, чтобы подтолкнуть ситуацию к окончанию войны. Для этого нужно давить на РФ всеми возможными способами.