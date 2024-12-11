Конфиденциальность почтовых отправлений под угрозой: в Раде зарегистрировали новый законопроект

Законодательная инициатива предусматривает предоставление полиции разрешения открывать любые почтовые отправления даже без ведома получателя или отправителя.

Группа народных депутатов Украины фракции "Слуга народа" зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, которым предлагается предоставить правоохранительным органам право открывать и изымать любые отправления граждан в почтовых отделениях. При этом могут не только не информировать получателя о вмешательстве, но и запретить сотрудникам почтового оператора разглашать информацию о таких действиях.

Соответствующий законопроект №12294 был зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря.

Проект закона предлагает внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, чтобы привести отдельные его положения в соответствие с законом "О почтовой связи". В частности, в ст. 258 УПК, регулирующей вмешательство в частное общение, предлагают расширить и конкретизировать понятие "корреспонденции", которую правоохранители могут арестовывать, осматривать или конфисковывать на объектах почтовой связи.

То есть законопроект предусматривает предоставление полиции доступа к:

письмам;

почтовым открыткам;

мелким пакетам;

мешкам "М";

адресным почтовым рассылкам;

отправлениям для незрячих;

посылкам;

отправлениям EMS и другим материальным носителям передачи информации.

Впрочем, в законопроекте указаны условия, при которых сотрудники почтовых операторов обязаны предоставлять полиции доступ к письмам и посылкам. Без ведома получателя открывать посылки могут только на основании судебного решения, которое будет приниматься в исключительных случаях. Основанием для такого решения суда могут быть веские подозрения, что в отправлении могут быть предметы, вещества, документы или информация, важная для досудебного расследования уголовного дела.

Если такие подозрения подтвердятся, правоохранители смогут конфисковать посылку, снять копии, взять образцы для экспертизы или заменить содержимое безопасными аналогами. В случае необходимости проследить дальнейший путь посылки на нее могут нанести специальную маркировку или оборудовать техническими средствами слежения.

Если отправление не содержит важной для следствия информации, его вручат получателю после составления соответствующего протокола.

Законопроект также обязывает работников почтовых отделений обеспечивать необходимые условия для проведения осмотра отправлений, а также запрещает разглашать информацию о следственных действиях.

Напомним, Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о введении в Украине суда присяжных. "За" проголосовало 232 депутата.

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