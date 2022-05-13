"Охота" на имущество россиян и исключение в пользу Украины: Стефанчук рассказал детали принятого законопроекта

Верховная Рада 12 мая поддержала законопроект №7371 о принудительном изъятии объектов права собственности России и ее резидентов (лиц, имеющих тесный контакт с РФ).

Соответствующий законопроект внес в Верховную Раду украинский президент Владимир Зеленский.

Глава парламента Руслан Стефанчук рассказал детали в эфире общего телемарафона в пятницу, 13 мая.

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"Мы заключили вчера (12 мая — ред.) несколько решений. Одно из них — это было впервые, когда ВР конституционным большинством утвердила указ президента о решении СНБО о "Принудительном изъятии в Украине объектов права собственности Российской Федерации и его резидентов", – сказал Стефанчук.

Спикер украинского парламента подчеркнул, что это первое решение Верховной Рады, направленное именно на реальную конфискацию имущества резидентов.

"Второе, мы проголосовали за закон о внесении изменений некоторых законов относительно эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц. В частности, был введен новый вид санкций — это взыскание в доход государства активов, принадлежащих физическому или юридическому лицу. Он может применяться только в период военного положения, но обязательно по решению суда.Судебный порядок предусматривается такой, что рассмотрение этих дел будет "уничтожать" Высший антикоррупционный суд коллегиально с возможностью апелляционного пересмотра принятого решения.Также мы предусмотрели такие процессуальные гарантии, чтобы не было злоупотреблений в этой Но ВР создала весь необходимый механизм для того, чтобы те, кто поддерживает оккупантов, коллаборантов и другие лица, они получали соответствующую реакцию со стороны государства", — рассказал глава ВР.

Напомним, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов подчеркнул, что европейские страны не должны повторить ошибку арестов активов пророссийских активов, как это было в 2014 году.

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