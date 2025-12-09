ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1159
Время на прочтение
1 мин

Конфискация активов РФ, США давят на Украину: главные новости ночи 9 декабря 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 9 декабря 2025 года:

  • США усиливают давление на Зеленского по поводу «мирного» плана — Axios Читать далее –>

  • Украина является первой линией обороны Евросоюза - фон дер Ляен Читать далее –>

  • Стало известно, когда Евросоюз объявит о конфискации российских активов Читать далее –>

  • Зеленский провел переговоры с руководством НАТО и ЕС Читать далее –>

  • Россия ночью атаковала Украину ударными беспилотниками Читать далее –>

Дата публикации
Количество просмотров
1159
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie