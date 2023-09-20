Конфискованный вертолет олигарха Жеваго "задонатили" ВСУ – фото

Вертолет бывшего нардепа, беглого олигарха и акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго передали на нужды одной из боевых частей ВСУ.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Вертолет был арестован в рамках расследования уголовного производства в марте 2023 года.

Вертолет Жеваго

По решению военного командования ВСУ, для обеспечения выполнения боевых задач одной из частей было осуществлено принудительное отчуждение вертолета.

Вертолет принадлежал подконтрольному бывшему депутату юридическому лицу. Жеваго использовал его в личных целях во время пребывания в Украине.

Дело Константина Жеваго

Константину Жеваго в 2019 году сообщили о подозрении из-за возможной растраты 113 млн долларов банку "Финансы и кредит". Его также объявляли в розыск в Украине, а через два года – в международный розыск Интерпола.

В рамках расследования уголовного производства Жеваго было доложено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка.

Напомним, на Кипре задержан сообщник олигарха Жеваго: детали.

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