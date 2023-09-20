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Конфискованный вертолет олигарха Жеваго "задонатили" ВСУ – фото

Конфискованный вертолет олигарха Жеваго "задонатили" ВСУ – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
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Конфискованный вертолет олигарха Жеваго "задонатили" ВСУ – фото

Вертолет олигарха Константина Жеваго / Фото: Государственное бюро расследований

Украинским военным передали вертолет Константина Жеваго.

Вертолет бывшего нардепа, беглого олигарха и акционера банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константина Жеваго передали на нужды одной из боевых частей ВСУ.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Вертолет был арестован в рамках расследования уголовного производства в марте 2023 года.

Вертолет Жеваго / ©
Вертолет Жеваго

По решению военного командования ВСУ, для обеспечения выполнения боевых задач одной из частей было осуществлено принудительное отчуждение вертолета.

Вертолет принадлежал подконтрольному бывшему депутату юридическому лицу. Жеваго использовал его в личных целях во время пребывания в Украине.

Дело Константина Жеваго

Константину Жеваго в 2019 году сообщили о подозрении из-за возможной растраты 113 млн долларов банку "Финансы и кредит". Его также объявляли в розыск в Украине, а через два года – в международный розыск Интерпола.

В рамках расследования уголовного производства Жеваго было доложено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, также подозрения сообщены ряду топ-менеджеров банка.

Напомним, на Кипре задержан сообщник олигарха Жеваго: детали.

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Дата публикации
Просмотры
876
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