Украина может не получить 1,5 миллиарда долларов от Всемирного банка — в чем причина

Украина может не получить заем на 1,5 миллиарда долларов, если Владимир Зеленский удовлетворит просьбу топ-чиновника Руслана Магомедова.

Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Руслан Магомедов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой наложить вето на закон "О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков", который Верховная Рада приняла 22 февраля.

Об этом сообщило издание "Економічна правда".

Глава НКЦБФР выразил несогласие с некоторыми положениями принятого закона. Издание отмечает, что Магомедов хочет самостоятельно утверждать штатное расписание и зарплаты своих сотрудников. Сейчас это находится в компетенции правительства, а необходимые расходы заложены в госбюджет.

Также глава НКЦБФР просит исключить из закона норму о конфликте интересов, согласно которой сотрудники комиссии по ценным бумагам и члены их семей "не могут иметь долю в подконтрольных участниках рынка, получать от них материальное вознаграждение или просто занимать там любую должность".

Со ссылкой на мнение народных депутатов Ярослава Железняка и Ольги Василевской-Смаглюк, издание пишет, что второе замечание Магомедова вызвано тем, что такой конфликт интересов есть у него лично.

В декларации за 2022 год глава НКЦБФР указал, что проживает с Евгенией Грищенко, которая возглавляет департамент брокерского обслуживания клиентов "Инвестиционный капитал Украина". То есть, если президент подпишет принятый в Раде закон, встанет вопрос о соответствии Магомедова занимаемой должности.

Главная проблема заключается в том, что принятие закона о регулировании рынков капитала – это одно из требований Всемирного банка в рамках реализации программы DPL. Эта программа предусматривает выделение Украине займа на 1,5 млрд долларов при условии принятия до 5 марта 2024 года и вступления в силу трех законов:

Деньги из этого займа планируется направить, в том числе на выплаты ВПО и пенсионерам.

Первые два закона из списка уже подписаны президентом. Третий ожидает подписания Зеленским, но Ярослав Железняк предполагает, что глава государства воспользуется своим правом вето. Если ожидания нардепа оправдаются, 1,5 миллиарда долларов в бюджет Украины в марте не поступят.

Напомним, представители бизнеса просят власти смягчить валютные ограничения и разрешить обслуживать внешние кредиты и еврооблигации. По мнению бизнесменов, это позволит избежать дефолта, поддержать украинскую экономику и привлечь новые инвестиции в Украину.

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