Конфликт между Кравченко и Кривоносом обострился: как НАБУ и САП отреагировали на заявления генерального прокурора

Руководитель САП Александр Клименко (слева) и директор НАБУ Семен Кривонос (справа) / © ТСН

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Проведение масштабного расследования «Карфаген» вызвало беспрецедентный конфликт между антикоррупционными органами и Офисом генерального прокурора Украины (ОГП). После того как Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начали расследование в отношении сотрудников ОГП, бывший генпрокурор Руслан Кравченко выдвинул публичные обвинения в адрес руководителя бюро Семена Кривоноса.

На фоне этого конфликта, отстранения Кравченко и его выезда за границу руководители НАБУ и САП провели брифинг, чтобы прокомментировать обвинения, ситуацию с изъятием документов и дальнейшее развитие дела.

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Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

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Что известно о выезде Руслана Кравченко за границу

Утром 14 сентября в Сети появилась информацияо том, что глава Офиса генерального прокурора в 2:30 ночи выехал из Украины на служебном автомобиле. Впоследствии сам Кравченко подтвердил своё пребывание за границей, заявив, что он уехал в командировку для информирования международных партнёров о рисках, связанных с неконтролируемым влиянием антикоррупционных органов.

«В настоящее время я нахожусь в зарубежной командировке, в рамках которой запланирован ряд встреч, в ходе которых я намерен проинформировать международных партнеров о реальном положении дел в системе антикоррупционных органов, признаках концентрации ими неконтролируемого влияния и рисках, которые такая практика создает для государственного суверенитета, верховенства права и демократических институтов Украины», — пояснил Кравченко.

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко

Впоследствии в Офисе Генерального прокурора подтвердили, что Руслан Кравченко находится в командировке, и сообщили, что он пребывает во Франции. По информации ГП, оно продлится пять дней — с 13 сентября. В СМИ сообщали, что, вероятно, Кравченко сам оформил себе пятидневную командировку в Париж.

Зеленский отстранил Кравченко от должности генерального прокурора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду предложение об увольнении Кравченко и призвал парламент поддержать его без промедления.

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Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что Рада будет голосовать по вопросу об увольнении Кравченко 15 сентября. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский отстранил Руслана Кравченко от должности генерального прокурора.

Об этом говорится в президентском указе № 905/2026, опубликованном 14 сентября.

Согласно документу, глава государства постановил отстранить Кравченко от исполнения обязанностей главы Офиса генерального прокурора. Других подробностей в тексте указа нет.

Как отреагировали в Украине и Европе

Ситуация с подозрениями в адрес антикоррупционных органов и выезд генерального прокурора Руслана Кравченко за границу наносят ущерб имиджу Украины в мире. Об этом в комментарии «УП» заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов, назвав происходящее ненормальным.

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«Все это ненормально и наносит максимальный ущерб имиджу Украины в мире», — отметил Буданов.

В комментарии для «Радио Свобода» пресс-секретарь Еврокомиссии Гийом Мерсье сообщил, что в Европе следят за антикоррупционными расследованиями в Украине, в частности в связи с подозрением, выдвинутым генеральным прокурором Русланом Кравченко в адрес директора НАБУ, однако отдельные дела не комментируют.

Он подчеркнул политику нулевой терпимости ЕС к коррупции и призвал Украину обеспечить независимость антикоррупционных органов.

«Позвольте мне четко высказаться по поводу коррупции: ЕС придерживается политики нулевой терпимости к ней. И мы напоминаем, что борьба с коррупцией является центральным элементом для любой страны, стремящейся присоединиться к ЕС», — подчеркнул Мерсье.

Кроме того, Мерсье напомнил, что согласованный план реформ (Качки–Кос) предусматривает отбор генерального прокурора на конкурсной основе, а сами расследования высокого уровня свидетельствуют о способности украинских институтов работать.

В НАБУ и САП отреагировали на заявление Кравченко

В САП и НАБУ во время совместного брифинга прокомментировали заявление генерального прокурора Руслана Кравченко о вручении уведомления о подозрении директору НАБУ Семену Кривоносу.

Директор НАБУ Семен Кривонос назвал распространенную информацию «телеграм-подозрением» и опроверг факт получения каких-либо процессуальных документов.

«Сегодня мы все стали свидетелями своеобразного изобретения в виде „телеграммы с подозрением“. Я не видел никакого подозрения, мне никто ничего не вручал», — заявил Кривонос.

Глава САП Александр Клименко связал подобные обвинения с реакцией на операцию «Карфаген» и подчеркнул, что ни ему, ни его родственникам или близким подозрения не предъявлялись.

Отвечая на вопросы журналистов во время брифинга о наличии материалов против генерального прокурора Руслана Кравченко по делу «Карфаген», Александр Клименко отметил, что Специальная антикоррупционная прокуратура не будет заранее объявлять о подозрениях.

«Мы не будем объявлять о подозрениях», — ответил руководитель САП.

Руководители САП и НАБУ во время брифинга 14 сентября 2026 года / © ТСН

Комментируя же возможный выезд Кравченко за пределы страны, глава НАБУ Семен Кривонос заверил, что правоохранительные органы контролируют ситуацию в отношении всех фигурантов, находящихся в Украине.

В то же время Кривонос подчеркнул, что досудебное расследование по делу «Карфаген» продолжается.

В НАБУ заявили, что бюро пытаются сделать частью политической борьбы

Глава НАБУ Семен Кривонос заявил, что бюро пытаются втянуть в политику.

«В последние месяцы я наблюдаю, я вижу попытку втянуть нас в политическую повестку дня… Мы не участвуем в политических играх», — заявил Кривонос.

По его мнению, нынешнее давление представляет собой попытку придать работе антикоррупционной системы политическую окраску. В то же время Клименко отметил, что согласованность этой атаки станет понятной из дальнейшего развития событий вокруг выдвинутых подозрений.

Что могли изъять в ОГП и как проходило взаимодействие НАБУ и САП с Кравченко

В ходе общения с представителями СМИ руководители НАБУ и САП прокомментировали слова Руслана Кравченко о возможном изъятии следственных документов из помещения Офиса генерального прокурора.

Семен Кривонос заверил в полной правомерности действий сотрудников бюро, уточнив, что речь шла лишь об отдельной справке, а не о документах дела. По его словам, бюро также располагает сведениями о сборе контрразведывательных данных в отношении своих сотрудников, в помещениях некоторых из которых даже обнаруживали спецтехнику.

Александр Клименко добавил, что изъятый документ содержал перечень детективов, в отношении которых проводились или готовились соответствующие меры, подчеркнув отсутствие какого-либо комплексного дела или массива материалов.

Отвечая на вопрос об информации из так называемого «телеграм-подозрения» о возможных негласных следственных действиях, глава НАБУ категорически отказался комментировать слухи, назвав подобные публикации чепухой.

«Я не комментирую бред и подозрения в Telegram», — ответил директор НАБУ.

Кроме того, СМИ интересовались характером взаимодействия руководителей правоохранительных органов с Кравченко в период его работы во главе Офиса генерального прокурора, в частности наличием разногласий и связями после проведения операции «Карфаген».

Глава САП отметил, что общение носило сугубо практический характер, а привлечение генерального прокурора происходило исключительно в рамках производств в отношении народных избранников. При этом личных встреч или разговоров между ними не было, поскольку ни одна из сторон не проявляла подобной инициативы.

Со своей стороны Семен Кривонос опроверг наличие какой-либо напряжённости в отношениях с государственными структурами, отметив: «Только рабочие отношения».

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