Конфликт между родителями в школе Львова: Садовый отреагировал на инцидент со стрельбой

Пистолет / Иллюстративный фото / © pixabay.com

Власти Львова отреагировали на инцидент со стрельбой в местной школе. К счастью, никто из детей и педагогов не пострадал.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Как детализировал Садовый, инцидент произошел после ссоры между учащимися третьего класса. Родители пришли в школу, чтобы выяснить обстоятельства, но после разговора уже во дворе вступили в конфликт между собой.

Он подтвердил, что один из мужчин получил ранение, его состояние — стабильное, удовлетворительное. Врачи оказывают помощь пострадавшему в медучреждении. Правоохранители работают на месте и выясняют все обстоятельства.

Садовый подчеркнул, что любое оружие на территории школы это «за пределом допустимого».

«Таким людям нужно запретить право на хранение любого оружия. Навсегда. Такие действия — угроза для детей, для учителей, для всех. Как будто нам мало войны. Противно даже слышать, что кто-то приходит в школу с пистолетом — независимо от того, кто этот человек», — резко высказался львовский голова.

Напомним, в воскресенье, 23 ноября, во дворе средней общеобразовательной школы №13 на Сыхове произошел конфликт между двумя родителями учащихся. Инцидент сопровождался стрельбой.

Стало известно, что родители учеников прибыли в школу, чтобы встретиться с директором и соцработником с целью улаживания ситуации, которая произошла между их детьми. Но решение отыскать не удалось. Во время выяснения отношений во дворе школы один из мужчин получил пневматический пистолет и, предварительно, произвел четыре выстрела в направлении оппонента. У потерпевшего обнаружили ранения в живот и ногу.

На место происшествия выехала скорая и сотрудники полиции.