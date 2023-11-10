"Конфликт" между Зеленским и Залужным: Ермак расставил точки над "і" – обзор новостей

Есть ли конфликт между Зеленским и Залужным? Когда, наконец, закончится война? Возможны ли переговоры с Путиным? Существует ли угроза "Минская-3"? Это главные темы этой недели. Россияне устроили настоящее информационное нашествие.

Что же происходит в действительности – смотрите в эксклюзиве Артема Зябкина на TSN.UA.

Враг разгоняет "предательство" среди украинцев

Россияне продолжают разгонять "предательство" о якобы конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Так существует ли конфликт между президентом и главкомом и откуда "растут ноги" у этой "информационной пушки"?

Бестолковые враги, видимо, в отчаянии от тотальных провалов на фронте, наклепали несколько роликов, где фейковый Залужный якобы объявляет военный переворот.

Ермак ответил

Хотя это и фейк, сделанный на коленках, понятно, что такой информационный фон не мог не беспокоить общество. Поэтому комментировать отношения президента и главкома пришлось даже руководителю Офиса президента Андрею Ермаку. В интервью журналистке Натальи Мосейчук на вопрос "есть ли единство у президента и главкома" тот ответил коротко:

"А как может быть по-другому? У нас есть единственная позиция – победить в этой войне. Но, безусловно, сегодня идет постоянный диалог, работа 24/7. Мы должны быть еще умнее, креативнее"

"Отставка" Залужного

А еще на днях разогнали слухи о якобы отставке Залужного. И здесь все постарались не россияне, а народный депутат Владимир Арьев. Однако впоследствии, после бури хейта, от слов отказался, сославшись на то, что избрал недостоверный источник информации. Но опять же, вброс вбросом, а людей действительно беспокоит этот вопрос. Андрей Ермак говорит, что об отставке Залужного ничего не знает. Отметим, что интервью было записано 29 октября. А 2 ноября Валерий Залужный в своей авторской колонке для журнала The Economist заявил, что война в Украине в тупике. С ним не согласился президент Зеленский и заявил – ситуация не патовая.

О возможных разногласиях между Зеленским и Залужным спрашивали многих, в том числе советника Офиса Михаила Подоляка. По его словам, у них два рабочих отношения, а искаженные слухи являются продуктом иностранного происхождения.

И действительно, россияне с радостью поживились этой информационной "бомбой". Разоблачающие дезинформацию журналисты проекта "Детектор медиа" показали, как рашисты с большим удовольствием репостили сначала вышеупомянутый пост Арьева, а затем другие домыслы на эту тему. Вот что пишут по этому поводу специалисты:

"Подобные "инсайды" распространяются для того, чтобы посеять раздор и хаос среди руководства Украины. Плюс это может быть использовано и для Запада, чтобы подтвердить партнерам Киева дальнейшую тщетность поддержки Украины в противодействии полномасштабной российской агрессии. Это снова возвращает нас к традиционным месседжам, которые распространяет Россия чуть ли не с 1990-х годов: "Украина – это failed state", "Украина – это наиболее коррумпированное государство" и т.д.

Причем здесь трагическая гибель друга Залужного

Подлила масла в огонь "мнимого конфликта" и трагическая гибель друга и помощника Залужного Геннадия Частякова. Майор погиб от взрыва гранаты, подаренной ему на День рождения. Комментаторы в сети начали продвигать теорию о покушении на военного. На этот информационный вброс отреагировал секретарь СНБО Алексей Данилов и назвал это враждебной работой ИПСО.

"Поверьте, это вопрос на контроле, в том числе у высшего военно-политического руководства нашей страны. Ответ обязательно будет предоставлен. А вот делать на этом пиар, делать на этом такую, как они называют, "прожарку" – это за пределы выходит" ", – акцентировал Данилов.

Как пишет издание Bloomberg, журналистам удалось пообщаться с анонимным представителем Офиса президента. Он знаком с ситуацией и считает, что отношения между Зеленским и Залужным цитирую "далекие от громких заголовков СМИ".

Когда закончится война

Ответ руководителя Офиса президента Андрея Ермака вселяет надежду. Говорит, что Украина прошла 70% по пути к победе. Но еще далеко не конец, потому что война похожа на забег – каждые последующие метры дают все труднее и труднее.

"Если говорить откровенно, то никто не знает, когда завершится война. Она может завершиться очень неожиданно... Много факторов. Но все же если сравнивать с забегом на 100 метров, то я считаю, что 70 метров мы уже пробежали!", – говорит Ермак.

Интересная арифметика: если 70% пройдено почти за два года, то можно предположить, что война закончится через год.

А что касается переговоров с Россией? Их не будет, заявил Ермак, пока у власти Зеленский. "Я могу четко сказать, что при этом президенту ни одного "Минска-3" не будет", – заверил глава ОП.

Напомню, о ситуации на фронте говорил и Владимир Зеленский, в частности, упомянул о потерях среди ВСУ.

"Я не могу делиться с вами нашими потерями, но наши потери минимум в пять раз меньше российских", – отметил президент.

По обновленным данным Генштаба, в этой войне Россия потеряла погибшими более 309 тысяч личного состава. Заграницей потери оккупантов считают меньшими. Так вот, в августе 23-го в Пентагоне предположили, что погибли более 120 тысяч рашистов, еще больше ранены.

Ранее Ермак сказал, что выборы в Украине во время войны состоятся при четырех условиях, которые есть у президента Владимира Зеленского.

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