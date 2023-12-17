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"Конфликт" между Зеленским и Залужным: ISW рассказали о коварном плане пропагандистов

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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"Конфликт" между Зеленским и Залужным: ISW рассказали о коварном плане пропагандистов

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Коллаж / Фото: ТСН.ua

Информационная кампания пропагандистов, создав искусственный конфликт в военно-политическом руководстве Украины, преследует несколько целей.

Российские пропагандисты продолжают информационные операции, направленные на дискредитацию и раскол военно-политического руководства Украины, в частности, президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Американские аналитики вспомнили заявление министра обороны Украины Рустем Умеров 16 декабря, что Россия работает над дискредитацией Украины в информационном пространстве "путем создания искусственного конфликта в украинском руководстве и ложной иллюзии, что у Украины нет поддержки западных партнеров".

"Лаборатория цифровых криминалистических исследований Атлантического совета (DFRLab) и проект BBC Verify 16 декабря опубликовали общий отчет, в котором подробно описана российская информационная операция, предъявившая обвинения в коррупции против бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова накануне его отставки в сентябре 2010 года". Verify пришли к выводу, что российские пропагандисты создали тысячи фейковых аккаунтов, направленных на клевету на Резникова, и связали эти усилия с предыдущей российской информационной кампанией по дискредитации Залужного в начале 2023 года", — говорится в отчете.

В ISW постоянно наблюдали, как директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин и пресс-секретарь МИД России Мария Захарова безосновательно утверждают, что якобы Запад рассуждает "заменить" Зеленского и что между Зеленским и Залужным существует неопределенный конфликт.

"Российские источники все чаще распространяют сообщения о внутреннем политическом напряжении в Украине, чтобы дискредитировать украинское руководство, посеять недоверие между украинскими гражданами и правительством и ослабить поддержку Украины Западом", — пояснили в ISW.

Напомним, министр обороны Украины Устем Умеров ответил, собираются ли увольнять Залужного.

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Дата публикации
Просмотры
636
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