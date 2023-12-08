"Конфликт на поколение": экс-президент Польши дал прогноз по войне в Украине

Российскому диктатору Владимиру Путину не нужен мир, ему нужна война. Его цель – истребление Украины.

Об этом сказал президент Польши 1995-2005 годов Александр Квасневский в интервью "Радио Свобода"

Прогноз неутешительный

По мнению Путина, не заинтересован в мире. Даже если война не будет приносить победного эффекта, он все равно будет хотеть ее вести как можно дольше с целью уничтожения Украины, заморозки, доведения ее до голода, до истощения человеческих ресурсов.

"Прогноз, по моему мнению, тяжел на ближайшие месяцы и годы... Наступает усталость не только в борьбе, но и в разговорах об Украине", –сказал политик.

Во многих государствах новости об Украине отходят на дальний план, добавляет он, люди уже не так чувствительны, уязвимы, как в начале. Кроме того, дошло до войны на Ближнем Востоке, это также приводит к тому, что внимание к Украине меньше.

"Ситуация очень тяжелая… Эта война – на годы, а конфликт российско-украинский – на поколение… Простите, так как это пессимистическая оценка, но я с вами искренний – не имею ничего оптимистического сказать", – подытожил Квасневский.

Читайте ведущие новости дня: